Após ser criticado por dizer que leite materno cheira ruim, Eliezer rebate com ironia críticas de internautas

Lua Di Felice, filha de Viih Tube e Eliezer, nasceu no dia 9 de abril de 2023 e já chegou trazendo muita alegria. Sendo papai de primeira viagem, o ex-BBB decidiu compartilhar nas redes sociais suas primeiras impressões sobre a amamentação, mas acabou recebendo muitas críticas dos internautas ao revelar que acha ruim o cheiro de leite materno:

Ô cheiro ruim que tem leite, hein. Um cheiro de azedo, a casa inteira está com um cheiro ferrado. É muito ruim esse cheiro de leite materno. Misericórdia.

Na mesma hora, os seguidores comentaram:

É cada exposição desnecessária desses dois que tudo que vejo fico constrangido.

Ao ver o bafafá, Eliezer rebateu com ironia:

Desculpa gente, eu errei. A amamentação é linda, super fácil, super confortável, nenhuma mulher tem problemas com essa parte e o leite materno cheira a rosas, todo mundo gosta. É isso, vamos continuar romantizando a amamentação, a gestação e todas essas questões que envolvem esse cenário para as pessoas fingirem que não existem e as que passam se sentirem sozinhas. Certinho. Peço desculpas..

