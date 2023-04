ViX: 40 novos filmes entram no catálogo do streaming gratuito

Da Redação

Do 33Giga



20/04/2023 | 10:55



ViX, serviço de streaming gratuito da TelevisaUnivision, acaba de receber uma leva de novos filmes que prometem agradar os amantes dos mais diversos gêneros.

No total são 42 produções que vão desde comédia, romance e drama até aventura, suspense e terror. Tem de tudo um pouco e para acessar o conteúdo basta entrar no aplicativo ou site vix.com (https://www.vixbrasiltv.com/ tv/on-demand), escolher o título e apertar o play. Não há necessidade de se criar uma conta/login.

Confira as novidades na plataforma.

AVENTURA

O Rei Macaco

Aventura, Animação 2018 1h 35m AL

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/monkey-king-2018_pt

No mundo mágico da mitologia chinesa, o famoso Rei Macaco é expulso do panteão pelos monges Tang e volta para a montanha sagrada, onde viverá uma grande aventura para recuperar seu lugar. Elenco: Jihai Ma, Ye Sun. Diretor: Xihai Ma

Em Busca do Portal Mágico

Aventura, Drama, Família 2018 1h 20m A12

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/day-chocolate_pt

A quieta e divertida Monika se muda para uma nova casa e faz amizade com David. Juntos, eles encontram um relógio mágico capaz de fazê-los viajar no tempo. Elenco: Julia Odzimek, Leo Stubbs, Marek Bukowski. Diretor: Jacek Piotr Blawut

Dungeons & Dragons: A Aventura Começa Agora

Ação, Aventura, Fantasia 2000 1h 47m 10 Violência

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/dungeons-dragons_pt

No Reino de Izmer, mágicos usam seus poderes para dominar a Terra. Savina, uma imperatriz cheia de juventude, está determinada a usar seus poderes em prol da justiça e da prosperidade. Entretanto, ela é deposta por um diabólico mágico e precisa controlar os Dragões Vermelhos para reaver o trono. Elenco: Justin Whalin, Jeremy Irons, Zoe McLellan. Diretor: Courtney Solomon

Os Irmãos Grimm

Ação, Aventura, Comédia 2005 1h 58m 14 Violência

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/the-brothers-grimm_pt

Famosos por seus contos cheios de criaturas sobrenaturais, os Grimm são mandados para uma floresta encantada quando o governo de Napoleão Bonaparte descobre que eles ganham dinheiro contando mentiras. Elenco: Matt Damon, Heath Ledger, Monica Bellucci. Diretor: Terry Gilliam

O Guerreiro do Amanhã

Ação, Aventura, Fantasia 2014 1h 30m A16

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/morning-star_pt

Durante as guerras medievais, um homem precisa sobreviver para realizar sua jornada, cumprir uma promessa e descobrir a verdade. Com um novo amor no peito, o guerreiro deve voltar à batalha e desafiar o reino para poupar a vida daqueles que ama.

Elenco: Adrian Bouchet, Mike Mitchell, Ivy Corbin. Diretor: Luca Boni, Marco Ristori

AÇÃO

Assassino Americano

Ação, Aventura, Suspense 2021 1h 28m A16

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/american-badger_pt

Um assassino a sangue frio é designado a fazer amizade e obter informações de uma garota de programa, mas seu mundo vem abaixo quando ele é forçado a matá-la. O que faz um homem quando está encurralado de todos os lados? Elenco: Kirk Caouette, Andrea Stefancikova, Michael Kopsa. Diretor: Kirk Caouette

2025 – A Inteligência Suprema

Ação, Drama, Ficção Científica 2014 2h 28m A16

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/prelude-to-infusco_en

Seis rebeldes se refugiam em um local abandonado, se protegendo contra uma raça sobre-humana geneticamente desenvolvida. Elenco: Jessica Angeline, Toochukwu T.C. Anyachonkeya, Hunter Bolton. Diretor: Ebony Wilson

Acima da Lei

Ação, Crime 2019 1h 30m A16

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/beyond-law_pt

Um ex-mafioso que se tornou empresário e um detetive da polícia devem lutar com um ex-policial sujo que quer levar o assassino de seu filho à justiça. Elenco: Johnny Messner, Steven Seagal, DMX, Bill Cobbs. Diretor: James Cullen Bressack

Conspiração 2000

Ação, Suspense 2000 1h 43m 14 Violência

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/gong-yuan_pt

Um míssil militar disparado por engano abate um avião de passageiros, matando todos a bordo. Um homem é acusado injustamente de ser o responsável pelo disparo. Elenco: Aaron Kwok, Phyllis Quek, James Lye. Diretor: Gong yuan

Desafio no asfalto

Ação, Suspense 1999 1h 49m 16 Violência, Drogas Lícitas

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/lit-feng_pt

Sky é um valente corredor que se encrenca em uma de suas corridas e por isso tem que fugir para outro país. Lá ele reencontra seu pai, um antigo corredor fabuloso, mas a gangue que está atrás dele não desiste e vai procurá-lo onde quer que esteja. Elenco: Ekin Cheng, Cecília Cheung, Stephanie Che. Diretor: Andrew Lau

Dupla Explosiva: Ecks vs. Sever

Ação, Crime, Mistério 2002 1h 31m 12 Violência

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/ballistic_pt

Jeremiah Ecks, um ex-agente do FBI, tem que voltar para o trabalho para caçar um perigoso sequestrador. No entanto, sua parceira será uma agente que ele odeia. Elenco: Antonio Banderas, Lucy Liu, Gregg Henry, Ray Park, Talisa Soto. Diretor: Wych Kaosayananda

O Mestre Guerreiro

Ação, Aventura, Drama 2014 1h 50m 12 Violência

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/pendekar-tongkat-emas_pt

Cempaka é uma grande guerreira, criteriosa e exigente, que vive para ensinar suas técnicas aos talentosos alunos de seu clã. O aluno mais qualificado deve receber um bastão dourado que simboliza sua vitória e seu poder de liderança, e todos creem que Cempaka escolherá seu aluno mais antigo, Biru. No entanto, ela escolhe Dara. Isso, porém, coloca a ela e à sua escolhida em perigo. Elenco: Tara Basro, Christine Hakim, Eva Celia Latjuba. Diretor: Ifa Isfansyah

Profissionais do Crime

Ação, Drama, Crime 2001 1h 42m 16 Violência

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/chuen-zik-saat-sal_pt

Tok e O são dois matadores profissionais frios e calculistas com diferentes ideais e estilos. Um deles é obcecado por uma garota e fará de tudo para tê-la ao seu lado. O outro quer apenas o título de “matador nº1”. Eles encontram num duelo onde apenas um sairá com vida. Elenco: Andy Lau, Takashi Sorimachi, Kelly Lin. Diretor: Johnnie To, Ka-Fai Wai

Retroceder Nunca, Render-se Jamais – Jean-Claude Van Damme

Ação, Aventura 1986 1h 25m A14

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/retreat-surrender_pt

Jason Stillwell é fã de Bruce Lee e aprendiz de artes marciais. Após seu pai se negar a participar de uma gangue de criminosos, eles se mudam de cidade, onde Jason encontrará problemas. Após ser espancado várias vezes, Jason conta com a ajudo do espírito de Bruce Lee para ajudá-lo a se vingar. Elenco: Jean-Claude Van Damme, Kurt McKinney, J.W. FailsDiretor: Corey Yuen

Para os fãs do ator Jackie Chan

O Mito

Ação, Aventura, Fantasia 2005 1h 58m A14

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/myth_pt

No ano de 221 a.C, foram enterrados no mausoléu do primeiro imperador da China, centenas de milhares de pessoas que trabalharam na construção, um tesouro e, diz a lenda, o elixir da juventude. Nos dias de hoje, o arqueólogo Jack e o cientista William encontram objetos que podem levá-los ao mítico mausoléu. Elenco: Jackie Chan, Kim Hee-seon, Tony Leung Ka-fai. Diretor: Stanley Tong

A Hora do Acerto

Ação, Crime, Suspense 2004 2h 3m 14 Violência, Drogas Lícitas

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/new-police-story_pt

Para a Gangue dos 5, tudo é um videogame: matar policiais, armar emboscadas e criar requintes de crueldade. Quem se torna vítima de suas armadilhas é o inspetor de polícia Wing e todo o seu time de policiais, que são brutalmente assassinados, iniciando uma aventura cheia de ação e vingança. Elenco: Jackie Chan, Nicholas Tse, Charlie Yeung

Diretor: Benny Chan

Três Ladrões e um Bebê

Ação, Comédia, Drama 2006 2h 6m 10 Violência

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/robin-b-hood_pt

Um ladrão viciado em apostas e seu amigo decidem sequestrar um bebê, mas acabam encantados pelo pequeno refém. Elenco: Jackie Chan, Louis Koo, Michael Hui. Diretor: Benny Chan

Massacre no Bairro Chinês

Suspense, Drama, Ação 2009 1h 59m 16 Violência

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/shinjuku-incident_pt

Um chinês vai para Tóquio à procura de um amor do passado e acaba se tornando um assassino da Yakuza após descobrir que sua amada se casou com um mafioso.

COMÉDIA

Quatro garotas… Uma Grande Confusão

Comédia, Drama 1997 1h 36m A10

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/clockwatchers_pt

Iris é contratada como assistente temporária em um escritório. Ela é recebida por Margaret, que lhe apresenta duas colegas, Paula e Jane. Em pouco tempo, elas criam uma relação de amizade dentro e fora da empresa. a chegada de uma nova assistente e uma série de pequenos roubos dentro do escritório mexem com a harmonia das amigas. Elenco: Toni Collette, Lisa Kudrow, Parker Posey. Diretor: Jill Sprecher

Quatro Estrelas

Comédia 2006 1h 46m A12

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/quatre-etoiles_pt

Uma jovem professora de inglês recebe uma herança de cinquenta mil euros, larga o emprego que odeia e o namorado que não suporta e parte para a Riviera Francesa, onde conhece um trapaceiro com problemas financeiros. Elenco: José Garcia, Renée Le Calm, Isabelle Carré. Diretor: Christian Vincent

Atração Mortal

Aventura, Comédia 1989 1h 43m A14

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/heathers_pt

Veronica Sawyer (Winona Ryder) é uma jovem que convive com três patricinhas chamadas Heather, que têm por função única na vida serem adoradas. O comportamento delas e dos amigos que as cercam é tão pedante que Veronica sente vontade de matá-las. Elenco: Winona Ryder, Christian Slater, Shannen Doherty. Diretor: Michael Lehmann

North Hollywood – Quando cair, levante e siga em frente

Aventura, Comédia 2021 1h 34m A14

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/north-hollywood_pt

Michael tenta responder à pergunta que todos os garotos do ensino médio enfrentam quando se formam: O que vem a seguir? Confrontado com a incerteza de seu futuro, ele toma medidas para construir relacionamentos com skatistas profissionais em um esforço para forjar seu próprio caminho. Elenco: Miranda Cosgrove, Vince Vaughn, Ryder McLaughlin. Diretor: Mikey Alfred

A Arte da Luta

Comédia, Drama 2006 1h 40m 16 Drogas Lícitas, Violência

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/ssaum-ui-gisul_pt

Cansado de apanhar dos valentões, Byung-tae conhece Pan-su, um senhor que guarda diversos mistérios e se mostra um excelente lutador, o que desperta o interesse de Byung-tae, que pede para que o mais velho lhe ensine. Elenco: Yun-shik Baek, Seunghyeon Byeon, Yeo-jin ChoiDiretor: Hansol Shin

A Garota dos Meus Sonhos

Comédia, Romance, Fantasia 1997 1h 49m

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/still-breathing_pt

Fletcher McBracken, um artista de rua no Texas, tem uma premonição sobre a mulher com quem está predestinado a casar, assim como aconteceu com seu pai e com seu avô. Em busca dessa mulher, ele vai parar em Los Angeles e conhece Rosalyn Willoughby. Ela, por sua vez, sonha encontrar um rico texano para se casar e acha que Fletcher pode ser o homem. Quando ela descobre que ele não tem grana, é tarde demais, pois já está encantada pelo rapaz. Mesmo assim ela fica em dúvida: continua sonhando com um homem rico ou Fletcher é o homem de seus sonhos? Elenco: Brendan Fraser, Lou Rawls, Joanna Going. Diretor: James F. Robinson.

Surpresa! Fiquei Noiva

Romance, Comédia, Drama 2020 1h 20m A12

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/bride-to-be_pt

Anna vive na Rússia e fica noiva por correspondência. Até que deixa seu país e vai ao encontro de seu noivo em Los Angeles. Agora casada, descobre que não havia amor e começa a tentar equilibrar sua vida amorosa com seu marido rico, mas moralmente falido, e seu amante desalinhado, mas charmoso. Elenco: Patience Anderson, Cecilia Benevich, Katy Bentz. Diretor: Nataliya Padilla

O Radicão

Aventura, Comédia 2018 1h 31m AL

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/sk8-dawg_pt

Tommy vem de uma família de skatistas, mas nunca conseguiu aprender a se equilibrar nas rodas. Quando um valentão da cidade o desafia para uma competição, a única esperança do adolescente é obter ajuda de seu cachorro skatista. Elenco: David Arquette, Joey Lawrence, Tony Hawk. Diretor: Ari Novak

DOCUMENTÁRIO

Isto (não) é um Assalto

Documentário 2018 1h 40m A16

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/isto-nao-assalto_pt

No dia 10/12/1987, sete homens invadiram a agência central do maior banco de Londrina, mantendo mais de 300 pessoas como reféns ao longo de 7 horas. Trata-se do sequestro mais longo, no Brasil, mantendo mais de 300 pessoas como reféns. Elenco: Manoel Antonio Rodrigues Filho, Paulo Ubiratan, Domingos Pellegrini Júnior. Diretor: Rodrigo Grota

DRAMA

O Segredo dos Seus Olhos

Drama, Mistério, Romance 2009 2h 4m (melhor filme estrangeiro Oscar 2010)

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/el-secreto-de-sus-ojos_pt

Benjamin Esposito se aposentou do cargo de oficial de justiça de um tribunal penal e, com bastante tempo livre, se dedica a escrever um livro. Ele usa sua experiência para contar uma história trágica, a qual foi testemunha. Elenco: Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago. Diretor: Juan José Campanella

Infidelidade

Drama, Romance 2019 1h 22m A16

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/affair-die-for_pt

Quando a infidelidade de um casal é descoberta, eles devem jogar um jogo distorcido de sobrevivência com seu sequestrador para salvar seus familiares de serem assassinados. A escapada de fim de semana se transforma em um pesadelo de jogos psicológicos, onde eles farão qualquer coisa apenas para sobreviver. Elenco: Claire Forlani, Jake Abel, Titus Welliver, Nathan Cooper. Diretor: Víctor García

Vidas Partidas – Domingos Montagner no elenco

Drama 2016 1h 41m 16 Violência, Nudez, Drogas Lícitas

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/vidas-partidas_pt

Graça e Raul se apaixonam perdidamente, se casam e têm duas filhas. Tudo vai muito bem até que Graça cresce em sua carreira, mas Raul fica desempregado. Para não desequilibrar o relacionamento, ela pede um favor para seu ex-marido, que secretamente indica Raul a uma vaga de professor na Universidade, garantindo a ele um emprego. Elenco: Domingos Montagner, Naura Schneider, Georgina Castro. Diretor: Marcos Schechtman.

Uma Vida Sem Limites

Drama, Biografia 2004 1h 58m A14

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/beyond-sea_pt

Cinebiografia do cantor novaiorquino Bobby Darin (1936-1973), que surgiu para o estrelato junto com a primeira geração dos roqueiros, na década de 50, tornou-se astro em Hollywood e casou-se com a cobiçada atriz Sandra Dee. Elenco: Kevin Spacey, Kate Bosworth, John Goodman, Bob Hoskins.Diretor: Kevin Spacey

SUSPENSE

A Garota Morta

Mistério, Crime, Drama 2006 1h 25m

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/dead-girl_pt

O assassinato de uma jovem fugitiva conecta um grupo de mulheres desconhecidas. A solitária Arden descobre o corpo. Leah, uma estudante de ciência forense, pensa que a vítima pode ser sua irmã desaparecida. Melora chega a Los Angeles para analisar os últimos dias na vida da sua filha, enquanto Ruth faz uma descoberta perturbadora no depósito que ela e seu marido administram. Elenco: Brittany Murphy, Toni Collette, James Franco. Diretor: Karen Moncrieff

Na Trilha do Assassino

Suspense, Drama 2009 1h 41m 16 Violência

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/tenderness_pt

Lori Cranton é uma adolescente confusa que, ao fugir de casa, se envolve com Eric, rapaz recém-liberado de um centro de detenção com um passado marcado por violência. Juntos, eles embarcam em uma viagem e se apaixonam de forma descontrolada e doentia. Enquanto isso, o policial Cristofuoro, que não acredita na reabilitação de Eric, começa a segui-lo para expor quem ele realmente é. Elenco: Laura Dern, Russell Crowe, Jon Foster. Diretor: John Polson

O Último Suspeito

Crime, Drama, Mistério 2002 1h 48m 16 Violência , Drogas Ilícitas

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/city-by-the-sea_pt

Quando um respeitado detetive de homicídios de Nova York descobre que o suspeito de um assassinato é seu filho distante, é forçado a voltar para casa na decadente Long Beach, em Long Island, para confrontar a obscuridade de seu passado. Durante a investigação, ele percebe que seu fracasso como pai e sua angústia sobre o doloroso distanciamento influenciaram profundamente a vida do filho. Elenco: Robert De Niro, James Franco

Paixões Paralelas

Suspense, Drama, Romance 2000 1h 45m 14 Conteúdo sexual

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/passion-mind_pt

Marie (Demi Moore) é uma linda e solitária viúva americana, que vive com suas duas filhas no sul da França, onde cria uma existência imaginária em seus sonhos. Mas será ela realmente Marie ou Marty (Demi Moore), uma glamourosa executiva que vive em Nova York? Relutante em revelar a verdade por trás desta confusão aos homens de suas vidas, Marie e Marty precisam resolver logo qual delas é verdadeira e qual é fictícia, antes que ambas percam tudo o que já conseguiram. Elenco: Demi Moore, William Fichtner, Eloise Eonnet. Diretor: Alain Berliner

Pânico na Torre

Ação, Suspense, Drama 2012 2h 1m 14 Violência

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/ta-weo_pt

Uma festa de Natal em um edifício residencial de luxo toma um rumo horrível quando um incêndio começa a acontecer e fugir de controle. Agora todos terão que lutar para conseguir sair vivos desse verdadeiro inferno. Elenco: Kim Sang-kyung, Sol Kyung-gu, Son Ye-jin. Diretor: Ji-hoon Kim, Frances McDormand. Diretor: Michael Caton-Jones

TERROR

A Face

Terror, Suspense 2004 1h 32m 14 Violência

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/peiseu_pt

Hyeon-min trabalha para a polícia reconstituindo rostos. Ao reconstituir um crânio a pedido da bela Seon-young, sua filha começa a sofrer alucinações e ele tem que tentar desvendar um grande mistério. Elenco: Song Yun-ah, Hyeonjun Shin, Seung-wook Kim

Diretor: Sang-gon Yoo

Eles

Terror, Suspense 2006 1h 6m 16 Violência, Violência Extrema

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/ils_pt

Lucas (Michaël Cohen) e Clementine (Olivia Bonamy) vivem em uma casa isolada, perto de Bucareste. Em uma noite chuvosa em sua casa, telefonemas repetidos trazem vozes vagas e distantes, o que eventualmente os fizeram perceber que o pesadelo está começando para eles. Elenco: Olivia Bonamy, Michaël Cohen, Adriana Mocca. Diretor: David Moreau, Xavier Palud

Instinto Materno

Terror, Suspense 2022 1h 30m A16

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/motherly_pt

Após um trauma, uma mãe solteira se muda com a filha para uma isolada fazenda no interior. Mas logo coisas sinistras voltam a acontecer e seus instintos maternos serão colocados à prova novamente. Elenco: Lora Burke, Tessa Kozma, Kristen MacCulloch.

Diretor: Craig David Wallace

Medo

Drama, Terror, Mistério 2003 1h 54m A14

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/hanghwa-hongryeon_pt

Duas irmãs voltam para casa após passar um tempo em um internato. Elas são recebidas de braços abertos pela madrasta, que logo depois se mostra uma mulher cruel. Aos poucos, acontecimentos perturbadores vão deixar os nervos à flor da pele. Todos escondem um mistério horripilante. Há outras almas presentes no ar. Almas que não estão em paz. Elenco: Lim Soo-jung, Yum Jung-ah, Kim Kap-su. Diretor: Jee-woon Kim

O Desejo Final

Terror, Suspense 2019 1h 35m A16

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/final-wish_pt

Após a morte do pai, Aaron retorna à sua casa para ajudar a mãe e confrontar os demônios do passado. Ao mexer nos pertences do falecido, ele encontra uma urna que é mais do que parece ser. Quando seus desejos e pedidos começam a virar realidade, Aaron imagina que suas preces estão sendo ouvidas, mas logo percebe que terá que pagar um preço alto por elas. Elenco: Lin Shaye, Michael Welch, Melissa Bolona. Diretor: Timothy Woodward Jr.

Possuída Pelo Mal

Terror, Drama 2005 1h 46m 14 Violência

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/gabal_pt

Su-hyeon sofre de câncer em estado terminal. Deprimida por ter perdido seus cabelos por conta do tratamento, ganha da irmã uma bela peruca. A situação dá início a uma mudança drástica de comportamento na jovem. Elenco: Min-seo Chae, Jungsung Lee, Kyeong-bin Rah. Diretor: Shin-yeon Won

—

ViX está disponível via web, em aplicativos para celular (via App Store e Google Play), e em aparelhos de TV conectada (como Roku, ChromeCast, Apple TV e Amazon Fire Stick). Não é necessário nenhum cadastro ou assinatura para baixar. Para abrir a plataforma na web, basta acessar www.vix.com.