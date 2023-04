Mauá tem dois times na quarta divisão do futebol de São Paulo

Pedro Lopes

do DIário do Grande ABC



20/04/2023 | 10:04



Os dois times de Mauá começam neste fim de semana a jornada em busca do acesso para a A-3 do Campeonato Paulista do ano que vem.Grêmio Mauaense e Mauá FC estão no grupo F, ao lado de Barcelona e Nacional, da Capital, Ecus, de Suzano, e o Jabaquara, de Santos. O primeiro time da região a entrar em campo pela segunda divisão (equivalente a quarta divisão) do Paulista é o Mauá FC. A partida será no Estádio Pedro Benedetti, em Mauá, neste sábado (22), às 15h, contra o Nacional. Thiago Constância, treinador da equipe, fez uma avaliação dos dias de treinos do Mauá FC e o que espera da competição.

“O primeiro passo é a classificação e, consequentemente, buscar o acesso. Temos criado um perfil de atletas competitivos. Eles buscam deixar o nome do clube com um legado positivo. Estamos com os pés no chão, sabemos das dificuldades dos adversários e internas, mas todos estão envolvidos com o planejamento”, disse. O Mauá FC foi fundado em 2017. Desde 2018 disputa a quarta divisão e, até o momento, não conseguiu o acesso para a A-3. Já o Grêmio Mauaense, fundado em 1981, foi campeão da A-3 em 1985 e da antiga B1 (quarta divisão), em 2003. A equipe estreia neste domingo (23), fora de casa, contra o Ecus, às 10h, em Suzano. Ao totdo, 36 equipes foram divididas em seis grupos regionalizados, onde vão se enfrentar em turno e returno. Classificam para a segunda etapa os quatro melhores de cada chave.

Na segunda fase, os 24 classificados voltam a ser distribuídos em grupos, com quatro equipes, e duelam em dois turnos. Os dois primeiros de cada chave – e os quatro melhores terceiros no geral – avançam para a terceira fase, que também será em grupos. Classificam-se para o mata-mata (quartas de final) os dois melhores de cada grupo. Os dois finalistas do Campeonato Paulista da Segunda Divisão garantem vaga na série A-3 de 2024.