Bruna Griphao se revolta com fotos dela usadas na festa do Top 5; veja o que rolou na madrugada do BBB23

20/04/2023 | 10:10



O BBB23 está na reta final! A madrugada desta quinta-feira, dia 20, foi marcada por mais uma festa na casa mais vigiada do Brasil. A produção do programa preparou uma decoração super especial, com fotos dos brothers, para celebrar o top 5 dessa edição.

Acontece que Bruna Griphao não ficou muito feliz com a escolha de cliques feita pela equipe do programa. Revoltada, ela reclamou com as aliadas e acabou levando um puxão de orelha.

- Tira isso, gente! Pelo amor de Deus. O que que é isso? Tô muito p**a, disse a sister.

- Deu né, Bruna? Deu. Tudo tem limite, rebateu Larissa.

- P***a, Larissa. Olha as minhas fotos! P***a!

Então, Bruna foi reclamar com Aline Wirley:

- As suas fotos são perfeitas. As da Lari, da Amandinha também. Até as do Facinho [Ricardo]! Sacanagem o que fizeram comigo! Essa foto é de um filme, odeio ela. Que foto é essa? A única que eu gostei é a minha de criança, e só.

Ricardo Alface sem papas na língua

Durante a noite, Ricardo Alface chegou perto de Amanda e a chamou de planta. Então ela disparou:

- A gente fez o melhor.

- Fez ou não fez, Amandinha?

- A gente tentou, por mais que seja essa coisa que vocês viram esse tempo todo. A gente fez o que pôde, disparou ela.

E continua:

- Esse daqui na maior passada europeia, conseguiu ganhar um voto apenas durante o programa. Cara fez história, mas dá o prêmio pra mim e não pra ele.

Ricardo ainda brincou:

- Vou falar uma coisa, gosto demais de você, Amandinha. Você é a minha plantinha preferida... Brincadeira!

Eita!