Mesmo com polêmica, Rodrigo Godoy segue entre influenciadores agenciados por empresa que Preta Gil é sócia

20/04/2023 | 10:10



Preta Gil e Rodrigo Godoy são casados desde 2015, mas parece que estão enfrentando momentos conturbados na relação após o início do tratamento contra o câncer da cantora. Segundo o jornal Extra, o casal estaria se separando após dez anos juntos.

Mas o que chama a atenção dos fãs da artista é que o muso fitness era totalmente dedicado em acompanhar a amada em todos os eventos de sua agenda, por isso, possivelmente ele estaria desempregado. Formado em Educação Física, Rodrigo costumava trabalhar como personal trainer até alguns meses depois de começar a namorar com Preta. Ele tomou a decisão de largar a carreira para que conseguisse ter mais tempo com a cantora, já que os dois raramente conseguiam se encontrar.

Agora, com o suposto término, Godoy já não faria mais parte da equipe de staff da filha de Gilberto Gil. Porém, ele segue sendo sócio de uma loja de suplementos localizado na Penha, região norte do Rio de Janeiro.

- Ele é sócio, mas só vai lá uma vez por semana, revelou uma fonte ao jornal.

Além da loja, o nome de Rodrigo Godoy também segue na lista de influenciadores agenciados pela empresa que Preta Gil é sócia, a Mynd8. Vale lembrar que o muso fitness retomou, em 2018, a prática de exercícios e o corpo escultural que exibe nas redes sociais.

Mas calma que não parou por aí! Depois que os rumores do fim do relacionamento entre Preta e Rodrigo começaram a rodar a web, até mesmo as famílias deles estão recebendo comentários e mensagens de fãs. Ainda segundo o Extra, Raphael Godoy, irmão de Rodrigo, usou os Stories para fazer um pedido aos seguidores:

Para a galera que está perdendo o tempo vindo no meu Instagram para me xingar... Passa nesses Instagrams e escolhe alguém para ajudar, lá você vai conseguir causar impacto, mas é um impacto positivo. Aí eu já não sei se vai ser atrativo para vocês.

Na sequência do texto, Raphael informa que está bloqueando todas as pessoas que estão enviando mensagens ofensivas em suas redes sociais, com a ideia de se blindar e blindar seus familiares de toda a situação.

Apesar dos rumores do fim do casamento, Preta Gil e Rodrigo Godoy ainda não se pronunciaram publicamente sobre o assunto. A cantora segue em tratamento contra o câncer de intestino descoberto no início de 2023.