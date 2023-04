SAGA lança curso voltado para a carreira de atleta de eSports

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



20/04/2023 | 09:55



Educação, entretenimento, games e produção de conteúdo. Com essa combinação, a SAGA acaba de lançar um curso voltado à preparação de alunos para os desafios de uma carreira de atleta de eSports. Intitulado WARMUP FORTINITE, o curso inaugura a terceira fase da Divisão Gamer da SAGA, uma iniciativa que visa apresentar aos estudantes um futuro em que os jogos eletrônicos são uma possibilidade real de profissão e uma ferramenta social transformadora.

O novo curso pode ser feito de forma online ou presencial nas unidades SAGA. Ele é dividido em cinco módulos com 96 aulas e cerca de 120 horas de duração. Os módulos estão divididos da seguinte maneira:

1. História do eSports: No módulo inaugural, o aluno é apresentado a um breve resumo da história dos esportes eletrônicos, desde suas origens até a popularidade atual. Entre outros conteúdos, oferece aos estudantes uma compreensão macro sobre as diferentes modalidades competitivas, organizações esportivas, mercado e regulamentação.

2. Jornada do Atleta: Subdividido em três etapas, explora valências importantes na trajetória de uma carreira de atleta de eSports. Na primeira parte, os alunos têm aulas práticas de como obter as melhores configurações do jogo e desenvolver as habilidades mecânicas dentro do sistema. Depois, são introduzidos às percepções de decisões e raciocínio lógico durante as partidas. Por fim, recebem aulas teóricas sobre saúde, rotina, carreira e mentalidade de um profissional.

3. Estratégia e Análises: Neste módulo, os alunos recebem estudos de casos dos maiores jogadores de Fornite do mundo, com detalhes quadro a quadro de suas estratégias básicas, inovadoras e profissionais em diferentes momentos e situações de jogo. Depois, o estudante deve reproduzir os ensinamentos em situações de partida reais durante as aulas.

4. Jogando em Equipe: Na penúltima fase do curso, o trabalho em equipe é estudado e praticado. A partir dos diferentes modos de jogo, como duo, trios e esquadrões, os alunos têm suas capacidades de liderança e trabalho em grupo testadas. Entre outras habilidades, aprendem a definir rotas, funções, pontos de coleta e inventário.

5. Live Stream: No último módulo, os alunos têm aulas práticas e técnicas com transmissão ao vivo de suas partidas. Nesse momento, todo o aprendizado dos módulos anteriores é testado, inclusive as escolhas dos melhores equipamentos, configurações, planejamento e produção de conteúdo.

Divisão Gamer da SAGA

O lançamento do WARMUP FORTNITE inaugura a terceira fase da Divisão Gamer da SAGA, anunciada em 2022. Sempre na vanguarda dos mercados de educação em arte digital e desenvolvimento de jogos eletrônicos, a rede de escolas vem refletindo seu DNA gamer em uma série de mudanças que pavimentarão seu caminho pelos próximos 20 anos, incluindo um novo modelo de negócios, a renovação da operação com cursos inéditos, unidades em shopping centers e uma área para jogos aberta ao público.

A primeira fase do projeto foi o SAGA Game Park, espaço gamer modular e itinerante que já levou milhares de pessoas a conhecerem as novidades tecnológicas dos games atuais, incluindo consoles de última geração, arenas de eSports, espaço com simulador e VR, entre outros. O espaço já passou pela BGS 2022 e pelos centros comerciais Shopping Cidade São Paulo, São Bernardo Plaza Shopping e Grand Plaza Shopping.

A segunda fase do projeto começou com o SAGA Space, um modelo smart de ensino que conta com salas superequipadas com computadores gamer, aulas com a qualidade SAGA, ambiente preparado para otimizar o aprendizado e aumentar o engajamento dos estudantes, e espaços de convívio para alunos com consoles de última geração. A primeira unidade foi inaugurada no São Bernardo Plaza Shopping, em São Bernardo do Campo (SP).