Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 5 mil na semana, a 245 mil

20/04/2023 | 09:45



Os novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos avançaram 5 mil na semana encerrada em 15 de abril, de 240 mil (dado revisado, de 239 mil antes informado) a 245 mil, informou nesta quinta-feira, 20, o Departamento do Trabalho. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam 240 mil. Os pedidos continuados de auxílio-desemprego, que saem com uma semana de atraso, tiveram alta de 61 mil, a 1,865 milhão de solicitações na semana anterior. Com informações da Dow Jones Newswires.