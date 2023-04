Polêmica: tudo sobre música falsa de Drake e The Weeknd criada por IA

Bianca Bellucci

20/04/2023



Na última semana, uma música falsa de Drake e The Weeknd viralizou e causou controvérsia na internet. Batizada de Heart On My Sleeve, a faixa foi criada por meio de um software de inteligência artificial, que foi treinado com as vozes dos dois artistas. A simulação é obra do usuário @ghostwriter.

Música falsa de Drake e The Weeknd viraliza

Heart On My Sleeve utiliza as vozes dos artistas para fazer comentarários sobre Selena Gomez, com quem The Weeknd teve um relacionamento por quase um ano, em 2017. Há versos mencionando uma suposta traição da cantora antes do rompimento do casal.

A música falsa de Drake e The Weeknd também inclui uma chamada característica de Metro Boomin’. O produtor já trabalhou com os dois artistas e outros nomes de peso, a exemplo de Nicki Minaj e Kanye West.

Em cerca de uma semana, a canção acumulou 254 mil reproduções no Spotify. Também foi visualizada 8,5 milhões de vezes no TikTok. Os números foram coletados pela BBC.

Proibição da faixa

Na terça-feira (18), o Universal Music Group (UMG), detentor dos direitos de publicação dos dois artistas, alegou que a composição infringia leis autorais. Sendo assim, a empresa solicitou a remoção de Heart On My Sleeve de diferentes plataformas.

Segundo a BBC, Apple Music, Spotify, Deezer e Tidal não contam mais com a faixa no catálogo. Ainda é possível encontrá-la no TikTok e YouTube – veja exemplo abaixo –, mas as redes devem retirar todas as versões disponíveis em breve.

Polêmicas em pauta

Embora o UMG tenha se mexido para retirar a música falsa de Drake e The Weeknd da internet, o usuário @ghostwriter tinha escrito na descrição do vídeo postado no YouTube que as experiências com inteligência artificial estão apenas começando.

De olho nesse cenário, uma ampla coalizão de músicos e artistas lançou a Human Artistry Campaign (Campanha de Arte Humana). O grupo delineou princípios que defendem as melhores práticas de IA e enfatizou que a proteção de direitos autorais deve ser concedida apenas a músicas criadas por humanos.

“Há muito potencial com a inteligência artificial, mas também riscos para nossa comunidade criativa”, declarou Harvey Mason Jr., CEO da Recording Academy, à BBC. “É crucial que acertemos isso desde o início, para não correr o risco de perder a magia artística que apenas os humanos podem criar”, completou.