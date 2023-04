PPI da Alemanha sobe 7,5% na comparação anual de março

20/04/2023 | 08:15



A inflação ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da Alemanha desacelerou pelo sexto mês consecutivo, depois de renovar máxima histórica em setembro do ano passado. Dados da Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas do país, mostram que a taxa anual do PPI alemão ficou em 7,5% em março, perdendo força em relação ao nível de 15,8% de fevereiro. Em setembro, o PPI anual havia atingido 45,8%, patamar mais alto desde 1949, quando o indicador começou a ser calculado. Em relação a fevereiro, o PPI alemão caiu 2,6% em março, informou a Destatis.