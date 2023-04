Mais Médicos abre edital com 77 vagas para o Grande ABC

Thainá Lana

do Diário do Grande ABC



20/04/2023 | 08:08



O Ministério da Saúde destinou 77 vagas pelo programa Mais Médicos para o Grande ABC, em edital publicado na terça-feira (18). As vagas autorizadas foram distribuídas para cidades que desejarem renovar a participação ou aderir ao programa. São Caetano foi o único município da região que não obteve nenhuma vaga, enquanto Mauá foi a cidade com maior número de postos.

No total, foram destinadas 6.252 vagas para 2.074 municípios do País – sendo 1.043 para o Estado de São Paulo. Segundo o Ministério da Saúde, essas são as primeiras de um total de 15 mil vagas que serão abertas até o fim do ano, chegando a mais de 28 mil médicos atuando na atenção primária, porta de entrada do SUS (Sistema Único de Saúde). O Governo Federal deverá investir no programa R$712 milhões.

Nesta primeira etapa, as prefeituras devem indicar quantas vagas pretendem preencher do total autorizado pelo edital – esse número pode ser menor do que o limite autorizado pelo governo.

Na região, conforme informado pelas Prefeituras, cinco municípios manifestaram interesse em todas as vagas disponíveis – Rio Grande da Serra não informou se irá aderir ao programa. Mauá reforçou que caso tenha a possibilidade, irá “se mobilizar para conseguir até mais profissionais.”

Em justificativa, a Prefeitura de Diadema informou que 87% da população do município é dependente do SUS, segundo a ANS (Agência Nacional de Saúde) e o IPVS (Índice Paulista de Vulnerabilidade Social), que analisa renda, escolaridade e ciclo de vida familiar.

Os dados “demonstram que a população de Diadema encontra-se majoritariamente (59,3%) em condição de vulnerabilidade social baixa ou muito baixa”, diz a gestão.

O programa Mais Médicos utiliza critérios na distribuição das vagas como a situação de vulnerabilidade social, maior dependência do SUS para o acesso da população à saúde e a dificuldade de provimento de profissionais. Neste edital, 47% das oportunidades foram destinadas às regiões de alta vulnerabilidade social.

A expectativa é que as cidades sejam comunicadas no dia 5 de maio quantas vagas foram preenchidas pelos profissionais de saúde.

SEGUNDA FASE

Na próxima etapa do programa, um novo chamamento será realizado para inscrição dos médicos – profissionais com residência em Família e Comunidade terão pontuação adicional de 10%.

A seleção priorizará os profissionais formados no Brasil, médicos estrangeiros e brasileiros formados no exterior.

O valor das bolsas deve continuar o mesmo já oferecido pelo programa, de R$ 12,8 mil. Os médicos ainda recebem auxílio-moradia, que varia de acordo com o local de atuação. Após a escolha, o Ministério da Saúde enviará aos municípios os profissionais credenciados pelo programa.