Diária de guardas civis em escolas de São Bernardo será inferior à hora extra

Da Redação



20/04/2023 | 08:01



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), quer pagar aos GCMs (Guarda Civil Municipal) para 12 horas contínuas de atividade fora da jornada de trabalho um valor inferior ao pago pelas horas extras. O projeto de lei elaborado pelo Executivo e aprovado pela Câmara na manhã de quarta-feira (19) prevê pagamento adicional de R$ 316 por dia, enquanto a hora extra diária definida pelo regime estatutário é de R$ 430.

O projeto de Orlando institui a Dese (Diária Especial de Segurança Escolar) nas escolas do município, em meio aos recentes casos de ataques em escolas. O exercício da atividade será facultativo e realizado fora da jornada ordinária de trabalho, que corresponde a 12 por 36 horas. O investimento do Paço será de R$ 9,8 milhões por ano.

“A gente sabe que a GCM trabalha à exaustão, é um trabalho insalubre. Quem trabalha nessa área, precisa ter folga. Essa verba é indenizatória, não será aplicada em férias, 13° salário, ou hora extra”, declarou a vereadora Ana Nice (PT).

A própria proposta do Executivo considera a verba paga pelos serviços adicionais como indenizatória. Ainda está estabelecido pelo projeto que o servidor que estiver na atividade de segurança escolar não terá o auxílio alimentação.

“As horas extras têm reflexo no 13º salário, nas férias, na previdência. Isso faz a diferença. Por cortar esses benefícios, entendo que esse projeto é prejudicial à nossa categoria”, disse ao Diário um GCM que não quis se identificar.

A medida adotada por Orlando ocorre quase duas semanas depois do prefeito anunciar que colocaria um GCM em cada escola e creche da rede municipal, o que, como relatou o Diário no dia 12 de abril, não se cumpriu. O erro de Orlando foi admitido pelos vereadores de sua base durante a votação do novo projeto.

“Na semana passada, infelizmente não foi possível cobrir 100% das escolas, houve uma falha quanto a isso”, comentou o líder do governo no Legislativo, Ivan Silva (PP), que considera a nova proposta como uma correção do chefe do Executivo. “Esse projeto atende à segurança da nossa cidade. Com GCM nas escolas, os bairros também estarão seguros.”

Embora tenha votado a favor do projeto, o vereador Julinho Fuzari (PSC) lembrou que a rede municipal contava com segurança privada até que as aulas passaram a ser remotas devido à pandemia de Covid-19, quando Orlando encerrou o contrato com a empresa responsável pelo serviço. “É importante ressaltar que a emergência dessa votação foi gerada pelo próprio prefeito. Nós já tínhamos seguranças nas escolas e ele cancelou o contrato durante a pandemia. Vamos valorizar os nossos guardas municipais”, disse o parlamentar.

O projeto foi aprovado por 22 dos 28 vereadores. Ana Nice, Ana do Carmo (PT) e Afonso Torres (PSDB) estavam ausentes no momento da votação. Almir do Gás (PSDB) e Estevão Camolesi (PSDB), da base governista, faltaram à sessão.