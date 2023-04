Róger Guedes vê Corinthians 'sem essência': 'Se quiser vaga, teremos de ganhar do Del Valle'

19/04/2023 | 23:58



Assim que o árbitro pediu a bola e encerrou o jogo na Neo Química Arena, os jogadores corintianos receberam uma sonora vaia que há tempos não se via na casa alvinegra. De quebra, a torcida ainda cantou "ai quanta saudade, quando o Corinthians jogava com vontade." A derrota por 1 a 0 para o Argentinos Juniors atrapalha os planos de avançar às oitavas apenas fazendo o resultado caseiro. Róger Guedes admitiu uma partida abaixo do esperado e que o time perdeu a essência

Cabisbaixo com a pouca produção ofensiva da equipe, que não criou uma chance clara de gol após sair em desvantagem nos minutos finais, o camisa 10 admitiu que é necessário uma mudança de mentalidade e crescimento nas apresentações para o Corinthians evitar uma queda precoce.

"Não fizemos uma boa partida, e Libertadores é isso, sair atrás contra Tim argentino, eles catimbam o jogo inteiro", avaliou o atacante. "Nosso time deixou de jogar, perdemos a essência do que vinha mostrando", afirmou.

Domingo o time visita o Goiás pela segunda rodada do Brasileirão, mas a cabeça dos jogadores certamente estarão pela sequência decisiva após este embate. O Corinthians terá a volta da terceira fase da Copa do Brasil com 2 a 0 contra diante do Remo, o clássico diante do Palmeiras e a partida com o Independiente del Valle que ganhou conotação de decisiva pela Libertadores pelo fato de, depois, o time visitar os equatorianos e os argentinos.

"Temos de levantar cabeça, pensar no Goiás, depois no Remo e, se quisermos classificar, teremos de ganhar do Del Valle aqui. Precisamos melhorar para trazer os torcedores de volta para a gente."