América-MG usa reservas, perde para Defensa e tem liderança ameaçada na Sul-Americana

19/04/2023 | 23:14



Com o time alternativo, o América-MG conheceu sua primeira derrota na Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira, o time mineiro visitou o Defensa Y Justicia-ARG, no Estádio Norberto Tomaghello, na região metropolitana de Buenos Aires, e perdeu por 2 a 1, pela segunda rodada da fase de grupos. O resultado deixa ameaçada a liderança do América-MG no Grupo F. Os gols saíram todos no segundo tempo.

Com a derrota, o América-MG já é o segundo colocado do Grupo F. Com os mesmos três pontos do Millonarios-COL, o time brasileiro perde no saldo de gols: 3 a 2. Os colombianos entram em campo na quinta-feira, contra o Peñarol-URU. O Defensa Y Justicia aparece em terceiro, com seus primeiros três pontos.

O duelo começou bastante estudado na Argentina. Mesmo jogando fora de casa, o América marcou o Defensa Y Justicia no campo de ataque, que tinha dificuldade de sair jogando. Com um jogo morno e modesto, a primeira etapa terminou empatada sem gols.

O segundo tempo foi diferente. Logo com dois minutos, Julián López, que entrou no intervalo, fez um lindo gol. Após cruzamento de Togni, o atacante emendou um voleio, sem chances para Cavichiolli. O gol desconcentrou o América-MG, que logo em seguida sofreu o segundo, aos cinco minutos. Ricardo Silva falhou após bate e rebate, a bola sobrou para Soto, que dominou e mandou para as redes.

Vendo os argentinos aumentarem a vantagem, Vagner Mancini substituiu algumas peças e pôs alguns titulares para jogo. O time mudou e começou a ter presença ofensiva, que resultou no gol de Lucas Kal, aos 17. Marlon chegou em velocidade pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola passou por todos e chegou no meia, que bateu colocado no canto esquerdo. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. Depois disso, o time mineiro tentou buscar o empate, mas viu o adversário usar a catimba.

O América-MG volta a campo no sábado, quando visita o São Paulo, no Morumbi, às 18h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro para esquecer a derrota inicial para o Fluminense por 3 a 0. Pela Sul-Americana, o clube só atua no mês de maio, contra o Millonarios, na Colômbia.