Pedrinho sofre grave lesão na coxa e pode encerrar passagem pelo Atlético-MG

19/04/2023 | 20:05



A derrota para o Athletico-PR pela segunda rodada da Copa Libertadores não foi o único problema que o Atlético-MG levou de Curitiba para Belo Horizonte. O meia Pedrinho, surpresa na escalação de Eduardo Coudet, sofreu grave lesão muscular e pode ter encerrado sua passagem pela equipe mineira.

Cedido pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até o fim de junho, o meia deve passar as últimas semanas em reabilitação. Muitos torcedores veem como decepcionante a participação do jogador no clube e pedem que a diretoria não se esforce por uma renovação do empréstimo.

"O meio-campista Pedrinho, que saiu do jogo contra o Athletico-PR com fortes dores na coxa esquerda, fez exames de imagem que confirmaram ruptura completa do músculo e tendão do bíceps femoral. O atleta já iniciou tratamento na fisioterapia. Boa recuperação", informou o clube mineiro.

Revelado pelo Corinthians, o jogador já havia desfalcado o Atlético-MG por três meses no Brasileirão de 2022 por lesão semelhante, mas na coxa direita. Agora, deve passar os meses restantes de contrato entregue ao departamento médico e de fisioterapia.

Mesmo atuando pouco, Pedrinho conta com enorme prestígio com o treinador, que esperava dar sequência de jogos a ele. Coudet definiu a lesão, ainda nos vestiários da Arena da Baixada, como "uma lástima."

Sem o jogador, o treinador pode dar mais oportunidades para Hyoran, que retornou ao clube após passagem pelo Red Bull Bragantino e melhorou bastante o rendimento na derrota diante do Athletico-PR, por 2 a 1. Fez até um gol em cobrança de falta, invalidado pelo VAR por impedimento de Jemerson, além de ter enorme chance de empate no fim, mas desperdiçar, parando em defesa de Bento e depois mandando o rebote pelo alto.