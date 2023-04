Zagueiro Walber é regularizado e pode estrear pelo Guarani na Série B

19/04/2023 | 19:32



Embalado por uma bela vitória na estreia em cima do Avaí, pelo placar de 4 a 1, o Guarani teve uma boa notícia neste meio de semana para continuar em alta no Campeonato Brasileiro da Série B. Enfim, o zagueiro Walber teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e agora está apto para entrar em campo.

Com isso, ele está à disposição do técnico Bruno Pivetti e poderá estrear já no próximo sábado quando o Guarani visita o Ceará, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, às 18h15, em jogo válido pela segunda rodada da competição nacional. O time campineiro tenta se isolar na liderança.

O zagueiro de 25 anos já defendeu o Guarani na temporada 2020, quando foi muito bem e contratado em definitivo pelo Athletico-PR. Antes já havia defendido Botafogo-PB, Sport e Figueirense.

No ano passado jogou no Novorizontino e nesta temporada, atuou no ABC, durante o Campeonato Potiguar. Chega ao Brinco de Ouro para suprir a saída de Luciano Castán, que se transferiu para o Cruzeiro.