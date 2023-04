Assalto em Copacabana: adolescente investigado por morte de idosa é apreendido

19/04/2023 | 19:27



A Polícia Civil do Rio apreendeu nesta quarta-feira, 19, um adolescente de 17 anos suspeito de ser a pessoa que roubou uma corrente da enfermeira aposentada Alair Barbosa, de 72 anos, e causou sua morte, na tarde de domingo, 16. Alair caminhava com duas amigas pelo calçadão da praia de Copacabana, na zona sul do Rio, quando foi abordada por dois assaltantes. Um deles puxou a corrente que ela usava no pescoço, para roubar. Com a força do puxão, a idosa caiu no chão, bateu a cabeça na calçada e ficou desacordada. Ela morreu no Hospital Municipal Miguel Couto.

Um dos assaltantes arrancou a corrente da vítima, e os dois fugiram. Um suspeito chegou a ser detido por banhistas e foi levado por policiais militares à 12ª DP (Copacabana), mas as duas amigas que testemunharam o crime não o reconheceram, e por isso ele foi solto.

A investigação prosseguiu e um dos banhistas que havia ajudado a deter o suspeito na tarde do crime o reconheceu por foto, e por isso a Polícia Civil pediu à Justiça a apreensão do menor. A juíza Vanessa de Oliveira Cavalieri, da Vara da Infância e da Juventude do Rio, concedeu a ordem de apreensão. O adolescente foi encontrado na Pavuna (zona norte) e apreendido na tarde desta quarta-feira.

O adolescente tem outras seis passagens pela polícia por crimes semelhantes. Ele é investigado inclusive por agressões a duas turistas eslovacas que observavam o nascer do sol na praia de Copacabana, em setembro do ano passado, e teriam se recusado a lhe dar dinheiro. O outro homem que teria participado do crime ainda não foi identificado.

O corpo da aposentada foi enterrado na tarde desta quarta-feira, no cemitério São João Batista, em Botafogo (zona sul do Rio).