Ricardo Capelli será nomeado interinamente como secretário-executivo do GSI

19/04/2023 | 19:14



O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, assumirá o cargo de secretário-executivo interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), informou o ministro da Secretaria da Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta. Com a decisão, Capelli assumirá o lugar de Ricardo Nigri, que será afastado.

Em janeiro, Capelli foi nomeado interventor na área de segurança pública do Distrito Federal, após os atos golpistas. Ficou na função até 31 de janeiro.

"(Capelli) será nomeado interinamente como secretário-executivo do GSI, respondendo pelo GSI interinamente", declarou Pimenta a jornalistas. A decisão deve ser publicada no Diário Oficial da União (DOU). "O presidente viaja amanhã (a Portugal); ele (Capelli) permanecerá interinamente à frente do GSI, enquanto o presidente, juntamente com assessorias e ministros, vai definir estratégia, posição efetiva."

Conforme Pimenta, Capelli desempenhou um papel "muito importante como interventor aqui na segurança pública". "Portanto, ele foi convidado e aceitou o convite", contou. Capelli ficará responsável pelo GSI até a volta de Lula a Portugal, informou.

De acordo com Pimenta, a decisão do afastamento foi do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, logo após a demissão do então chefe do GSI da Presidência da República, general Gonçalves Dias, na tarde desta quarta-feira, 19.