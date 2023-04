Cármen Lúcia votar a favor de denúncias sobre ataques golpistas; placar é 4 a 0

19/04/2023 | 17:54



A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para tornar réus 100 acusados de participar dos atos golpistas de 8 de janeiro. Já são quatro votos a favor do recebimento das denúncias. Além de Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Edson Fachin seguiram o voto do relator, Alexandre de Moraes.

A Corte começou a julgar as primeiras 100 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) na madrugada de ontem. O julgamento, realizado em plenário virtual, deve ser finalizado na próxima segunda-feira, 24. Até lá, sete ministros ainda devem publicar seus votos.

Ao todo, a PGR denunciou 1390 pessoas. As peças analisadas agora pelo Supremo foram apresentadas em dois inquéritos. Um deles, que reúne metade dos acusados, investiga os incitadores dos atos golpista. O outro apura os executores da depredação, que foram presos em flagrante na sede dos três Poderes no dia 8 de janeiro.