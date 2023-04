Bolsas de NY fecham mistas, com balanços de bancos em contraposição ao quadro incerto de juros

19/04/2023 | 17:43



As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quarta-feira, à medida que investidores contrapuseram balanços resilientes de bancos americanos com as perspectivas de contínuo aumentos de juros nos Estados Unidos.

No fechamento, o Dow Jones caiu 0,23%, a 33.897,01 pontos; o S&P 500 cedeu 0,01%, a 4.154,52 pontos; o Nasdaq avançou 0,03%, a 12.157,23 pontos. O índice VIX, espécie de termômetro de volatilidade em Wall Street, perdeu 2,44%, a 16,42 pontos, tendo atingido menor nível desde novembro de 2021.

A ação do Western Alliance saltou 24,15%, após o banco americano informar um avanço dos depósitos no começo de abril. O resultado atenua as preocupações em relação à saúde da instituição financeira, uma das principais vítimas das recentes pressões de liquidez no setor. Na esteira, PacWest ganhou 13,18% e First Republic Bank avançou 12,56%.

Morgan Stanley, por sua vez, subiu 0,67%, ainda que a empresa tenha revelado queda no l lucro e nas receitas no primeiro trimestre. Já Netflix recuou 3,17%, um dia após a companhia apontar forte queda no número de assinantes.

Os sinais de arrefecimento das tensões no sistema bancário mitigaram parte do impacto negativo das incertezas sobre juros. A inflação ao consumidor no Reino Unido resiliente, divulgada nesta manhã, impulsionou títulos públicos em economias desenvolvidas, o que manteve um resquício de cautela nas mesas de operações.

À tarde, o Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) sinalizou incertezas em relação ao quadro econômico.

"A inflação continua sendo uma grande preocupação para os bancos centrais e dados recentes destacam o quão longe ainda está por vir, algo que os formuladores de políticas esperam que mude muito em breve", afirma o analista Craig Erlam, da Oanda.

Nos EUA, o mercado reduziu as apostas por relaxamento monetário do Fed este ano, diante das evidências de que a maior economia do planeta segue resiliente, conforme mostra monitoramento do CME Group.