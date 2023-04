Saga Crepúsculo vai ganhar seriado de televisão

19/04/2023 | 17:10



Se você ama séries e é apaixonado em filmes que fizeram - e ainda fazem - muito sucesso, então este é o seu momento. Isso porque depois da saga Harry Potter ganhar uma adaptação em formato de episódios e temporadas, é a vez de Crepúsculo sair das telinhas e seguir o mesmo caminho.

De acordo com a revista The Hollywood Reporter, o estúdio responsável pelo seriado que vai contar sobre a história de Edward Cullen e Bella Swan é o Lionsgate Television. Porém, as fontes teriam dito que, como a adaptação está em sua fase inicial, ainda não há nenhum nome escolhido ou divulgado para a direção, figuração, e outras funções.

Além da incerteza sobre os profissionais que estarão envolvidos, a revista ainda deixou bem claro que não sabe se a produção sobre vampiros vai se basear, assim como os longas, nos livros, ou será completamente diferente. Entretanto, pode ser que a autora das obras, Stephanie Meyer, esteja envolvida no grande projeto.

Vale lembrar que o primeiro filme da saga foi lançado em 2008 e fez muito sucesso. As sequências atraíram ainda mais fãs e a música tocada no casamento dos personagens principais, A Thousand Years, de Christina Perri, ainda é muito usada.