O que fazer no Rio de Janeiro em 4 dias – Atrações e dicas

O Rio de Janeiro não é um destino para um roteiro de quatro dias. Tampouco para uma semana ou um mês. É lugar para a vida toda, graças à sua mescla única de vibe urbana com natureza exuberante.

Ocorre, porém, que nem todo mundo tem a sorte de morar em meio às praias curvilíneas delimitadas pelos morros e rochedos que parecem ter sido desenhados a mão para dar vida à Cidade Maravilhosa.

Aí, resta curtir a capital fluminense nas férias ou, o que mais costuma rolar, em períodos curtos, como feriados e fins de semana prolongados. É o que fazem paulistas, mineiros, baianos, gaúchos e gente que, vira e mexe, se manda de todo o Brasil para os braços acolhedores do Cristo Redentor.

Para aproveitar o Rio como ele merece, é preciso ter calma, se organizar e seguir a cadência do samba, com as típicas distorções da bossa. Foi nesse ritmo que este roteiro foi preparado. Veja o que fazer no Rio de Janeiro em 4 dias:

O que fazer no Rio de Janeiro em 4 dias

Pedro Kirilos/Divulgação Marina da Glória: o Rio de Janeiro é lindo demais

Aqui vai minha sugestão de roteiro no Rio de Janeiro em quatro dias:

Rio de Janeiro Roteiro de 4 dias Dia 1 Copacabana e Pão de Açúcar Dia 2 Cristo Redentor, Leblon e Ipanema Dia 3 Centro, Porto Maravilha, Santa Teresa e Lapa Dia 4 Jardim Botânico, Maracanã e Barra

Veja o roteiro dia a dia a seguir. No fim do artigo, você também verá dicas de onde se hospedar no Rio de Janeiro.

1º dia no Rio de Janeiro

O primeiro dia do roteiro no Rio de Janeiro pode ser reservado a algumas atrações clássicas, entre elas:

Copacabana

Praia Vermelha e Pão de Açúcar

Botafogo

Copacabana

Pedro Kirilos/Divulgação Copacabana

Chamar um táxi e dizer “toca para Copa” é um bom jeito de começar o roteiro. O tradicional bairro de Copacabana não é o lugar que mais “dá praia” no Rio, mas rende um belo bate-perna.

Calçadão e Drumond

Ricardo Zerrener/Divulgação Calçadão de Copacabana

É uma delícia andar no calçadão de pedras portuguesas e desenho ondulado em preto-e-branco, obra de Burle Marx. Ali, todos os dias, desfilam adolescentes e aposentados, milionários e outros nem tanto, além de gringos das mais diferentes nacionalidades.

No canto direito da faixa de areia, na altura do posto 6, repousa sobre um banco a estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade, um dos pontos de interesse do Rio de Janeiro.

Forte de Copacabana

Dali é um pulo até o Forte de Copacabana, de onde se pode observar a insinuante curva da praia. Uma pequena filial da Confeitaria Colombo, a mais tradicional do Rio, funciona por ali e garante o cafezinho.

Copacabana Palace

Divulgação Copacabana Palace

O rolê (ou seria rolé?) por Copa guarda ainda outros momentos ímpares, como a passagem em frente ao Hotel Belmond Copacabana Palace, já próximo ao Leme (o melhor point para pegar praia no pedaço).

Inaugurado em 1923, o prédio em estilo Luís XVI foi um marco na ocupação do bairro e estimulou a construção de outros edifícios numa área que antes era apenas um balneário. Por dentro do Copacabana Palace, o hotel mais icônico do Brasil, há bons restaurantes, que podem ser visitados inclusive por quem não é hóspede.

Baixo Copa

De lá, siga para a região do Baixo Copa, onde se concentram boas opções para o almoço. Um clássico é o Belmonte, que serve ótimas empanadas. Outras boas opções são o Pub Escondido e o Botequim Informal.

Praia Vermelha e Pão de Açúcar

Pedro Kirilos/Divulgação Pão de Açúcar

A Praia Vermelha é a base do famoso bondinho, que leva até o alto do Pão de Açúcar, com 396 metros. A vista panorâmica já vale o passeio, mas as paradas tornam tudo ainda melhor.

A primeira se dá no Morro da Urca, com 227 metros de altura, onde fica o Museu Cocuruto, que conta a história do teleférico. Depois, é hora de seguir para o Pão de Açúcar e se deparar com uma das vistas mais deslumbrantes do Rio, principalmente ao pôr do sol.

Na volta, caminhe até a Mureta da Urca, lugar descolado à margem da Baía de Guanabara, onde a galera se reúne para trocar ideia, bebericar e provar os frutos do mar do Bar Urca.

Ricardo Zerrener/Divulgação Praia Vermelha

Botafogo

É duro deixar para trás aquele cenário dos sonhos, mas a noite carioca promete. Por isso, quando o sol se mandar, pouse em Botafogo e escolha um dos restaurantes do Polo Gastronômico, como Tragga Humaitá e Lasai.

Ou então pare, ali pertinho, na Companhia Brasileira de Alimentos, a Cobal do Humaitá, complexo de bares e de onde se pode observar o Cristo iluminado. Afinal, é nos braços dele que você cairá amanhã de manhã.

2º dia no Rio de Janeiro

Chegou a hora de conhecer o Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo, e outros pontos turísticos da Cidade Maravilhosa.

Corcovado e Cristo Redentor

Leblon

Ipanema

Corcovado e Cristo Redentor

Ricardo Zerrenner/Divulgação Face do Cristo Redentor

Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Gilberto Gil, Cazuza, Raul Seixas… Os maiores compositores do País fizeram questão de musicar o Cristo Redentor, símbolo máximo não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil

Eleita uma das sete maravilhas do mundo, a estátua revestida com pedra-sabão desponta no topo do Corcovado, o morro mais alto da Zona Sul do Rio.

Como ir ao Cristo Redentor

Para vê-la, basta andar pela região e, aqui e ali, olhar para o alto. Mas bom mesmo é chegar pertinho dela.

E o melhor esquema para ir ao Cristo Redentor é apanhar o Trem do Corcovado, que sai da Rua Cosme Velho e passa pelo meio da Floresta da Tijuca até estacionar, 20 minutos depois, praticamente aos pés do Cristo. O trajeto rola das 8h às 19h, com saídas a cada meia hora.

Vista do Cristo Redentor

Pedro Kirilos/Divulgação Cristo Redentor

Uma vez lá em cima, basta tomar um elevador e um lance de escada rolante para chegar ao Cristo. E ali conter a emoção e se espremer em meio a multidão para fazer aquela foto redentora que, em menos de 5 minutos, bombará no seu Instagram.

A vista panorâmica em 360º da base da estátua inclui points como o Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara, o Centro e o Maracanã.

Leblon

Pedro Kirilos/Divulgação Leblon

Quando a fome apertar, o melhor endereço para se estar é o Leblon, pertinho da lagoa. Na Av. Ataulfo de Paiva ficam o clássico boteco Jobi e o moderninho T.T. Burger, que serve um bom hambúrguer. A casa tem como sócio Thomas Troisgros, filho do chef Claude Troisgros.

Outras casas que valem a visita são o Bracarense (Rua José Linhares, 85), dono de tira-gostos maravilhosos, e o Bar do Adão (Rua Conde Bernadotte, 26), com pasteizinhos de dar água na boca.

Refúgio de celebridades

Pedro Kirilos/Divulgação Leblon e Ipanema

Na hora da digestão, dá para se jogar nas compras no Shopping Leblon ou alugar uma cadeira e um guarda-sol e se esquecer da vida na praia queridinha das novelas de Manoel Carlos.

O Leblon divide com Ipanema o espaço de convivência predileto das celebridades no Rio. Não precisa muito esforço para topar com rostos famosos, tanto no calçadão como nas ruas adjacentes.

As duas praias, inclusive, formam uma só faixa de areia. Você passa de uma para a outra e nem nota. E assim, de repente, entra no templo da bossa.

Ipanema

Pedro Kirilos/Divulgação Ipanema

Foi em Ipanema que a Bossa Nova nasceu. Para os fãs, um endereço é emblemático. Trata-se do bar e restaurante Garota de Ipanema (Rua Vinícius de Moraes, 49), antigo Veloso, onde o Poetinha e Tom Jobim, frequentadores assíduos, viram a jovem Helô Pinheiro, coisa mais linda e cheia de graça, passar num doce balanço a caminho do mar.

De volta à orla, o calçadão da Vieira Souto se esparrama com quiosques que vendem cervejinha e água de coco. Ao parar diante da praia e olhar para direita você verá o belíssimo Morro Dois Irmãos.

Arpoador

Pedro Kirilos/Divulgação Arpoador

Para o outro lado fica o Arpoador, praia frequentada pela turma do surfe. E na areia, toda aquela gente com corpos esculturais que o deixam realmente sem saber para onde voltar os olhos.

3º dia no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro esbanja cultura. E isso você pode ver, com propriedade, em destinos como:

Centro

Porto Maravilha

Santa Teresa

Lapa

Centro

Pedro Kirilos/Divulgação Centro do Rio de Janeiro

Chegou o momento de visitar o Centro do Rio de Janeiro, que guarda um rico patrimônio cultural e arquitetônico pelo fato de a cidade ter sido a capital do Império e da República por quase dois séculos até 1960, quando Brasília assumiu o posto.

Boa parte desse tesouro histórico pode ser visto num simples passeio a pé, o que torna tudo mais estimulante.

Confeitaria Colombo

Para começar com classe, vá à Confeitaria Colombo (Rua Gonçalves Dias, 32), onde, além de se deliciar com o café da manhã, você pode comer com os olhos o mobiliário de época. A casa está aberta desde 1894 e, durante séculos, serviu como ponto de encontro de políticos, escritores e intelectuais em geral.

Paço Imperial

Riotur/Divulgação Paço Imperial

Essa mesma turminha também batia cartão na Praça 15, o antigo Largo do Carmo, onde está o Paço Imperial, edifício onde D. João VI e a família imperial portuguesa ficaram instaladas após chegarem ao Brasil em 1808 fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte. Foi ali, inclusive, que rolou o Dia do Fico e a assinatura da Lei Áurea.

Edifícios históricos

Riotur/Divulgação Biblioteca Nacional

O Centro do Rio ainda guarda outras joias históricas, como o Mosteiro de São Bento, todo ornamentado com entalhes barrocos folheados a ouro, a Fundção Biblioteca Nacional e a imponente Igreja da Candelária. Quem também merece destaque é o Centro Cultural Banco do Brasil.

Porto Maravilha

Alexandre Macieira/Divulgação Museu do Amanhã

Totalmente reformulada durante as Olimpíadas de 2016, a região portuária do Rio de Janeiro concentra uma série de atrações para o viajante. Considere incluir no roteiro ao menos uma das atrações que eu vou listar abaixo, já que todas são muito interessantes, mas tomam muito tempo e dificilmente conseguiriam ser realizadas em um único dia.

A lista inclui o Museu do Amanhã, projetado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava, o AquaRio, o Píer Mauá, repleto de atrações, e o Mural Etnias, com street art de Eduardo Kobra. Os fãs de arte também podem ir ao M.A.R, o Museu de Arte do Rio.

Santa Teresa

Pedro Kirilos/Divulgação O famoso bondinho de Santa Teresa

Quando o reloginho do estômago bater, saiba que é hora de conhecer Santa Teresa, um dos bairros mais pitorescos do Rio de Janeiro e que virou reduto de músicos e artistas.

Lá, não faltam botecos e restaurantes tradicionais, como o Bar do Mineiro, o Armazém São Thiago (também chamado de Bar do Gomes), o Aprazível e o Tereze (este último no sofisticado Hotel Santa Teresa). O cardápio variado vai de opções vegetarianas a feijoadas e moquecas.

O que fazer em Santa Teresa

Escadaria Selarón

Além disso, Santa Teresa é um reduto de centros culturais, ateliês e mirantes, já que o bairro fica no alto de um morro.

Vale a pena fazer umas compritchas por lá, visitar o Parque das Ruínas e depois tomar o ruma da Escadaria Selarón, cujos 215 degraus são decorados com azulejos coloridos, formando um lindo mosaico.

Lapa

Pedro Kirilos/Divulgação Arcos da Lapa

Quase todas as ladeiras de Santa Teresa levam à Lapa, o point boêmio por excelência do Rio de Janeiro. Seus botequins e baladas fazem do bairro um ponto de encontro de todas as tribos.

Tradicionais programas da noite carioca, como os shows do Circo Voador e o bar Carioca da Gema, ambos próximos aos imponentes Arcos da Lapa, continuam como ótimas pedidas.

Rio Scenarium

Paulo Basso Jr. Rio Scenarium

Outra opção é se mandar para a Rua do Lavradio, onde fica o Rio Scenarium, num casarão centenário de três andares com decoração descolada. Antiquário por natureza, o lugar tem objetos antigos espalhados por toda parte.

Nas paredes há bicicletas penduradas, instrumentos musicais, brinquedos e pinturas do século 18. Nos palcos, bandas fazem shows ao vivo de samba e chorinho.

Santo Scenarium e Mangue Seco

Se esse não for o seu gingado, arrisque o vizinho Santo Scenarium, onde é possível curtir jazz. Ou então a Cachaçaria Mangue Seco, logo em frente, onde o que se escuta para valer é o tilintar dos copos de chope.

4º dia no Rio de Janeiro

Natureza, esportes, praia… O último dia é para se despedir com estilo do Rio de Janeiro, passando por:

Jardim Botânico

Maracanã

Barra

Recreio dos Bandeirantes

Jardim Botânico

O bairro reúne lindos passeios ao ar livre. Confira os pontos turísticos que você não pode deixar de conferir.

Parque Lage

Divulgação Parque Lage

Frutas, sucos, café com leite, geleia caseira, bolo, cesta de pães artesanais… Tudo isso parece ótimo para começar o dia, mas fica ainda mais saboroso quando servido em dois endereços emblemáticos do Rio: o Plage Cafe e o La Bicyclette.

O primeiro fica no edifício da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, um lugar belíssimo, cercado de verde e de onde se pode ver o Cristo Redentor. É um lugar para passear com calma e fazer lindas fotos.

O La Bicyclette está ali pertinho, bem em frente ao famoso Jardim Botânico do Rio – que, por sua vez, merece uma visita um pouco mais demorada.

Jardim Botânico

Pedro Kirilos/Divulgação Jardim Botânico

Com 137 hectares, o Jardim Botânico é mais uma herança dos tempos em que a família real portuguesa refugiou-se no Rio. Afinal, foi gerado justamente para aclimatar as plantas de fora trazida para aquelas terras tropicais.

Visitar o Jardim Botânico é caminhar pelas alamedas arborizadas e estufas com bromélias e plantas carnívoras. Mas é no corredor de palmeiras imperiais, plantadas pelo próprio Dom João VI, que ninguém resiste a bater uma foto clássica.

Maracanã

Divulgação Maracanã

Se você gosta ou não de futebol, pouco importa: visitar o Maracanã é quase uma obrigação de quem vai ao Rio de Janeiro.

Caso você não queira ver um jogo (ou então não role um quando estiver por lá), vale saber que é possível fazer um tour no estádio e ter acesso à tribuna de imprensa, ao vestiário, aos camarotes e à parte do acervo histórico.

A visitação tem cerca de uma hora e pode ser feita diariamente, de hora em hora, das 9h às 17h.

Aconchego Carioca

Outra dica: quando estiver indo ou voltando do Maraca, passe no Aconchego Carioca (R. Barão de Iguatemi, 379), um dos bares mais tradicionais do Rio, para comer uns quitutes e tomar algo.

Barra

Divulgação Barra

Se o seu negócio é praia, você ainda pode aproveitar o último dia na cidade para desencanar de um dos programas anteriores e pegar “mó solzão” na praia da Barra.

Mas saiba que fica longe. Ir de carro é melhor, já que a praia tem 18 km de extensão, quiosques bem agradáveis e muito menos movimento do que as praias da Zona Sul.

Pela Avenida das Américas, ao longo da qual o bairro começou a crescer, há shoppings que encantam as dondocas, como o Village Mall. Afinal, a Barra da Tijuca é point de ricos, descolados e emergentes do Rio de Janeiro.

Uma boa dica é deixar para bater perna durante a noite pelas lojas, restaurantes e baladas do pedaço e aproveitar o dia para pegar praia.

Recreio dos Bandeirantes

Divulgação Prainha

Nesse caso, siga em direção oeste, rumo ao Recreio dos Bandeirantes, onde estão algumas das faixas de areia mais lindas do Rio. Ali você encontra praias como Reserva, Recreio, Pontal, Macumba e, mais adiante, as estonteantes Prainha e Grumari.

De surfistas a famosos, há gente bonita se bronzeando todos os dias na região. Trata-se de um trecho litorâneo protegido por muitas áreas verdes, com poucos lugares em volta para estacionar o carro e afastado o suficiente para se manter isolado.

É o ambiente perfeito para se despedir do Rio de Janeiro no maior esquema celebrity. Afinal, é assim que você se sente o tempo todo por lá.

HOTÉIS NO RIO DE JANEIRO

Onde ficar no Rio de Janeiro

Há ótimas opções de hotéis no Rio de Janeiro. Para quem procura boa localização e relação custo-benefício interessante, minhas dicas são o Nobile Hotel Copacabana Design, o Atlantis Copacabana Hotel, o Copa Sul Hotel, o Hotel Vermont Ipanema, o Petit Rio Hotel e o Jo&Joe Largo do Boticário.

Abaixo, confira algumas indicações sofisticadas de onde ficar no Rio de Janeiro:

Belmond Copacabana Palace

Ponto de encontro de celebridades, o Belmond Copacabana Palace é um dos hotéis mais famosos do Brasil. Além de contar com uma piscina charmosa, o local tem acomodações incríveis e restaurantes diferenciados, como o pan-asiático Mee.

—

Ipanema Inn

A cerca de 100 metros da praia que deu vida à bossa, o Ipanema Inn é uma boa pedida para quem quer curtir o sol, o mar e a areia da Cidade Maravilhosa. O hotel tem um ótimo café da manhã e também fica pertinho da estação de metrô Nossa Senhora da Paz.

—

Yoo2 Rio de Janeiro by Intercity

Com ambientes modernos, o Yoo2 Rio de Janeiro by Intercity fica na Praia de Botafogo e tem uma piscina ao ar livre. O local também é dono de um rooftop bacana com vista para o Pão de Açúcar e para o Corcovado.

—

Windsor Copa Hotel

O Windsor Copa Hotel é outra boa opção de hospedagem em Copacabana. Próximo da estação de metrô Cardeal Arcoverde, o empreendimento tem quartos confortáveis com varanda e abriga um bom restaurante.

—

Mercure Rio Boutique Hotel Copacabana

Além de oferecer fácil acesso ao metrô (estação Siqueira Campos) e à praia de Copacabana, o Mercure Rio Boutique Hotel Copacabana tem uma infraestrutura completa para receber os viajantes. O restaurante do complexo se destaca com receitas deliciosas da gastronomia peruana.

—

Hilton Copacabana Rio de Janeiro

Spa, piscina na cobertura e vista para a praia de Copacabana são alguns dos principais atrativos do Hilton Copacabana Rio de Janeiro. O local também conta com acomodações amplas e buffet de café da manhã completo.

—

Grand Hyatt Rio de Janeiro

Situado na Barra da Tijuca, o Grand Hyatt Rio de Janeiro é perfeito para relaxar e curtir a viagem em alto estilo. O hotel abriga piscinas ao ar livre, spa, estúdio de yoga e três restaurantes. Há também programações como passeios de bicicleta e degustações de caipirinhas.

—

Santa Teresa Hotel

A icônica piscina do Santa Teresa Hotel já serviu de cenário para diversas filmagens e clipes musicais. Queridinho de famosos, o empreendimento tem ótimas opções gastronômicas e fica em um dos bairros mais descolados da capital fluminense.

—

Emiliano Rio

Tradicional, o Emiliano Rio é indicado para quem não abre mão de luxo e sofisticação. O hotel tem um restaurante excelente e conquista os visitantes com sua belíssima piscina com vista para o mar.

—

LSH by Own

A localização, em frente à praia da Barra da Tijuca, é um dos grandes trunfos do LSH by Own. A piscina de borda infinita, o bar e as acomodações equipadas garantem que os viajantes tenham ótimas experiências.

—

Passagem aérea para o Rio de Janeiro

O robô do Skyscanner, parceiro do Rota de Férias, é um dos mais eficientes do mundo para a pesquisa de passagens aéreas. Ao acessá-lo você pode pesquisar o valor oferecido por diversas empresas para a rota desejada. Também pode criar alertas de aviso quando os preços do roteiro escolhido forem modificados.

Clique aqui para reservar e comprar sua passagem.

Aluguel de carro no Rio de Janeiro

Na hora de alugar um carro no Brasil ou no exterior, vale a pena fazer a reserva com a Mobility. O site faz uma pesquisa com as melhores locadoras do mercado, de acordo com o período da viagem e o modelo que você deseja alugar. Assim, é possível ganhar tempo na hora de planejar a viagem e garantir os melhores preços

Clique aqui para pesquisar e alugar um carro.

—

