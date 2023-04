Níveis de preços subiram moderadamente, mas parece haver desaceleração, diz Fed no Livro Bege

19/04/2023 | 16:32



Os níveis gerais de preços aumentaram moderadamente nos Estados Unidos, embora a taxa de aumentos de preços parece ter desacelerando, de acordo com o Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). De acordo com a publicação, divulgada no período da tarde desta quarta-feira, 19, os contatos observaram quedas modestas a acentuadas nos preços de insumos não trabalhistas e custos de frete significativamente mais baixos no último período.

As pressões sobre os preços de venda diminuíram amplamente nos setores de manufatura e serviços, indica. Os preços ao consumidor geralmente aumentaram devido à demanda ainda elevada, bem como aos custos mais altos de estoque e mão de obra, afirma o Livro Bege, sumário de opiniões que embasa as decisões de juros.

Os contatos esperavam mais alívio das pressões de custo de insumos, mas antecipam mudar seus preços com mais frequência em comparação com os anos anteriores, diz a publicação.

Atividade

A atividade econômica mudou pouco nas últimas semanas nos Estados Unidos, afirma o Fed no Livro Bege. Nove distritos reportaram pouca ou nenhuma mudança na atividade no período, enquanto três indicaram crescimento "modesto", diz o documento.

As expectativas para o crescimento também foram em maior parte mantidas, com exceção de dois distritos para os quais as projeções caíram.

O Fed descreve que os gastos com consumo ficaram estáveis ou tiveram queda modesta. As vendas de automóveis, diz, permaneceram estáveis, com apenas alguns distritos indicando melhora nos níveis de venda e de estoques.

Viagem e turismo aceleraram em boa parte do país, enquanto a atividade manufatureira ficou estável ou em queda, mesmo com "melhora contínua nas cadeias de suprimento", segundo o Livro Bege.

O setor de transporte e os volumes de fretes também ficaram estáveis ou levemente em baixa em diversos distritos. Vendas de imóveis residenciais e novas atividades de construção tiveram modesta perda de fôlego.

O Livro Bege ainda aponta pouca mudança na construção não residencial, enquanto vendas e atividades de leasing ficaram entre a estabilidade e a queda.

Mercado de trabalho

O crescimento do emprego moderou um pouco nos Estados Unidos, já que vários distritos relataram um ritmo de crescimento mais lento do que nos relatórios recentes do Livro Bege do Federal Reserve. De acordo com a divulgação, os contatos reportaram que o mercado de trabalho está ficando menos apertado uma vez que vários distritos notaram aumentos na oferta de mão-de-obra.

Um pequeno número de empresas relatou demissões em massa, aponta o Livro Bege. Algumas outras empresas optaram por permitir a ocorrência de desgaste natural e contratar apenas para casos extremamente importantes, indica.

Além disso, as empresas se beneficiaram de uma melhor retenção de funcionários, o que lhes permitiu contratar para cargos em aberto sem tentar preencher constantemente os cargos, aponta o Livro Bege.

Os salários mostraram alguma moderação, mas permanecem elevados, afirma a publicação.