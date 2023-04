Luisa Stefani vence em estreia nas duplas no Torneio de Stuttgart

19/04/2023 | 16:27



A brasileira Luisa Stefani estreou com vitória no Torneio de Stuttgart, na Alemanha, nesta quarta-feira. A atual número 27 do mundo nas duplas formou dupla com a canadense Gabriela Dabrowski, 7ª do ranking, no triunfo sobre as alemãs Anna-Lena Friedsam e Mona Barthel por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

"Foi um ótimo jogo, uma ótima estreia, estivemos bem na partida. Primeiro jogo no saibro, então é preciso se adaptar um pouco. Aqui é mais lento, a bola segura um pouco mais, mas ficamos felizes da forma como sacamos, como seguramos as oscilações do jogo e fomos bem nos pontos importantes", comentou Stefani.

A medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, em 2021, voltará à quadra já nesta quinta. Ela e Dabrowski vão enfrentar a parceria formada pela chilena Alexa Guarachi e pela neozelandesa Erin Routliffe. Em jogo anterior entre as duas duplas, Stefani levou a melhor no WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Na chave de simples, Beatriz Haddad Maia conheceu sua adversária das oitavas de final. Será a casaque Elena Rybakina, atual campeã de Wimbledon e vice-campeã do Aberto da Austrália. A tenista do Casaquistão, nascida na Rússia, estreou nesta quarta vencendo a local Jule Niemeier por 7/5 e 6/3.

Bia estreara na terça, com uma vitória mais tranquila do que o esperado. Isso porque sua rival, a italiana Martina Trevisan desistiu no início do segundo set, após perder o primeiro por 7/5. Bia e Rybakina vão se enfrentar nesta quarta-feira.