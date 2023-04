Cauã Reymond fala sobre o término de seu casamento: Por ser um momento íntimo não farei mais qualquer comentário

19/04/2023 | 16:11



Na tarde desta quarta-feira, dia 19, Mariana Goldfarb pegou todo mundo de surpresa ao anunciar o fim do seu casamento com Cauã Reymond após sete anos. O anúncio foi feito nas redes sociais da modelo.

Horas após a declaração de Mariana, foi a vez de Cauã se pronunciar. Discreto em relação a vida pessoal, o ator também anunciou o fim, e pediu a compreensão de todos.

Como sabem, tenho um perfil mais reservado, sem exposições da minha vida privada. No entanto, em função das mensagens e ligações que tenho recebido, achei importante abrir esse canal para confirmar o fim do meu relacionamento com a Mariana.

Em seguida, ele afirmou que não fará mais nenhum comentário sobre o assunto:

Por ser um momento íntimo de nós dois, não farei mais qualquer comentário aqui sobre o assunto e tenho certeza que todos compreenderão a minha decisão. Obrigado a todos.