Bela Gil apoia a irmã, Preta Gil, após polêmicas com Rodrigo Godoy

19/04/2023 | 15:11



Além de ter que lidar com o tratamento de um câncer, Preta Gil também está tendo que acompanhar notícias sobre o suposto término polêmico com Rodrigo Godoy, já que existem rumores de traição. Isso porque existem boatos de que houve a separação entre os dois e ele ainda foi flagrado com a stylist de Preta, voltando de uma viagem. As fotos compartilhadas causaram um alvoroço na web, já que muitos suspeitaram da infidelidade de Godoy.

Porém, apesar de deixar bem claro através de uma postagem no Instagram que está abalada com toda a situação, Preta Gil não está sozinha nessa. Além de receber diversas mensagens de apoio de seus amigos famosos, a artista também ganhou uma mensagem da irmã, Bela Gil. Nos Stories, a chef de cozinha não perdeu tempo e deu a sua opinião sobre o assunto de maneira sutil.

O óbvio sendo dito por quem mais deveria ser cuidada e preservada agora. Te amo mirmã [minha irmã].

Noite do pijama?

Para esquecer de toda a polêmica sobre sua vida e seu relacionamento, Preta pode contar com dois amigos: Carolina Dieckmann, assim como Bela, usou seus Stories para mostrar que ela e Gominho estavam entretendo a amiga. O trio estava assistindo Vai Na Fé, novela que Carolina faz parte e interpreta a personagem Lumiar.

E, depois de fazer companhia para a amiga, a atriz decidiu fazer uma linda publicação no feed. Carolina aproveitou a legenda para agradecer todos os seguidores pelas mensagens de carinho e pela energia positiva.

Bom dia, gente linda. Esse é um post de AGRADECIMENTO à imensa onda de amor que vem inundando esse meu espaço pela minha irmã Preta Gil. A gente sabia que não seria fácil, mas também não imaginou que seria tão difícil. Porém? ACREDITEM! Esse amor chega aqui, esse amor chega nela, e é isso e SÓ isso que importa. A CURA vem, amém!