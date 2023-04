Se recuperando de uma cirurgia, Luisa Mell vai de cadeira de rodas a encontro com Marina Silva, ministra do Meio Ambiente

19/04/2023 | 15:10



Mesmo se recuperando de uma cirurgia, Luisa Mell não deixou de cumprir a sua agenda de compromissos.

Na última terça-feira, dia 18, a ativista dos direitos dos animais se encontrou com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O encontro entre as duas aconteceu em Brasília. Em suas redes sociais, Luisa mostrou que chegou para a reunião de cadeira de rodas.

Em seguida, ela falou que ainda não estava 100%, mas que sempre arrumaria um jeito de lutar pelos animais:

Chegando em Brasília para uma reunião com Marina Silva. Ainda estou me recuperando de uma cirurgia. Não posso andar muito. Mas estou aqui! Da maneira que consigo. Lutando sempre pelos animais e por um mundo melhor e mais justo!