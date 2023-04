Em meio à polêmica com Thiago Rodrigues, Cris Dias revela como filho lida com ausência do pai

19/04/2023 | 15:10



Após expor que Thiago Rodrigues estava atrasado no pagamento de pensão alimentícia, Cris Dias usou as redes sociais para rebater críticas e explicar a situação. Nos Stories do Instagram, a jornalista revelou como Gabriel lida com a ausência do pai.

- No começo essa ausência não existia. Passou a existir após a separação. Depois que ele mudou de país, ele nunca mais conseguiu retomar a relação. No primeiro momento ele sentiu, ficou um pouco agressivo e claro que isso refletia em quem, né? Em quem está convivendo. Então arrumei uma terapeuta incrível para ele e lidando da melhor maneira. Até que chegou no estado tô nem aí, de autodefesa. E olha que não foi por falta de estímulo, tentar fazer se ver e tal. Mas aí a adolescência e autodefesa deixaram ele assim.

A famosa ainda aproveitou para negar que esteja copiando Luana Piovani, que frequentemente usa as redes para falar sobre os problemas com Pedro Scooby.

- Eu não estou copiando a Luana, infelizmente a gente tem uma questão que não gostaríamos de ter. Ou vocês acham que com acordo judicial, com tudo bonitinho, com a justiça teoricamente ao meu favor, eu vou querer me expor para quê? Isso é desespero, necessidade. E isso de fato funciona porque a justiça é morosa às vezes. A gente fica desesperada, os boletos continuam... Sou eu, a Luana e um monte de mulheres que passam por isso. Ninguém está copiando ninguém, infelizmente. Ninguém queria viver essa situação. Eu tenho um acordo, queria nem precisar cobrar, queria o valor tivesse lá na data certa, sem eu ter que me incomodar.

Cris também contou que pretende ajudar outras mães abrindo um canal de interação com o público:

- A gente só muda falando a respeito. De alguma forma quero apoiar, acolher essas manas. Vou trazer especialistas comigo, mulheres, para ajudar vocês.