O que fazer em Austin, Texas – Atrações e dicas incríveis

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



19/04/2023



Se o Texas remete a botas e chapéus de cowboys, sua capital, curiosamente, vive outra vibe. Quando se descobre o que fazer em Austin, é difícil não se surpreender. Encravada em um dos estados mais conservadores dos EUA, a cidade tem ares contestadores e não se priva de valorizar o moderno em detrimento ao tradicional.

Assim, convenções clássicas por lá não têm muito espaço e quem anda pelas ruas de Downtown, “vigiadas” pelo Capitólio do Texas, observa um alto grau de tolerância com o diferente.

Jovens pintam o cabelo, fazem topless nos parques e andam em seus pares sem grandes distinções. Não mexem com ninguém, e ninguém está nem aí. Simples, assim.

Paulo Basso Jr. Austin, capital do Texas

Muitos dizem que isso é reflexo da cultura executiva das startups, que não param de chegar por lá, motivadas por benefícios fiscais. Outros encontram explicação na Universidade do Texas, que atrai estudantes de todas as partes dos EUA, multiplicando conceitos e culturas.

Pouco importam, porém, os motivos que tornam a região tão especial. Para o viajante, o que vale é curtir as atrações de Austin sabendo que tem tudo para ser bem recebido por lá, independentemente do seu estilo.

O que fazer em Austin, Texas

David Brendan Hall – Divulgação Austin, o templo da música ao vivo

A capital do Texas carrega ao menos duas alcunhas curiosas. A primeira é que ela se autointitula o “templo da música ao vivo no mundo”.

Exagero? Pode ser, mas o fato é que, desde que o cantor Willie Nelson andou se apresentando por lá sistematicamente na década de 1970, a cidade pegou gosto pelos palcos.

Carismático, o artista e seu jeitão democrático serviram como combustível de um o movimento que inspiraria a abertura de mais de 250 endereços na região ligados aos mais ecléticos estilos de som.

Talvez seja justamente o agito da noite em Austin que a levou a ser conhecida, também, como a terra dos morcegos. Se há alguma relação entre as histórias, ninguém sabe, mas diariamente (com mais intensidade nos meses mais quentes do ano), ao pôr do sol, milhares de mamíferos voadores são vistos em uma espécie de balé aéreo sobre o Rio Colorado e os prédios de Downtown.

Christopher Sherman – Divulgação Morcegos de Austin

Eles partem da parte inferior da Congress Avenue Bridge e, acredite, não há motivos para sustos. O sobrevoo, na verdade, se transformou em programa turístico.

A maioria das pessoas curte a experiência de graça ao se posicionar acima da ponte quando o sol ameaça se manda. Outras fazem passeios em barcos que param em locais estratégicos, na hora certa, para que os passageiros possam apreciar os morcegos se exibindo.

Dessa forma, uma boa seleção com o que fazer em Austin inclui atrações de dia e de noite. Confira os principais pontos turísticos da cidade.

6th Street Rainey St S Congress Ave Capitólio do Texas Congress Ave Bridge Barton Springs Pool Lake Travis e Mount Bonnell

Neste artigo, você vai descobrir detalhes de todos eles. Depois, verá uma série de dicas para montar seu roteiro em Austin. Dividi tudo nos seguintes tópicos para facilitar sua vida:

Onde fica Austin

Principais atrações de Austin

Quando ir a Austin

Seguro viagem EUA

Onde comer em Austin

Onde ficar em Austin

Dicas para viajar para os EUA

Bora começar?

Onde fica Austin

Antes de saber o que fazer em Austin, vale a pena identificar exatamente onde fica a capital do Texas. Situada na parte central do estado, a cidade é cercada por parques e lagos, o que atrai bastante quem gosta de pedalar, caminhar em trilhas e fazer esportes aquáticos.

Para quem chega do Brasil, o aeroporto mais próximo é o de Houston, que fica a três horas de carro de Austin. Dallas, por sua vez, está a 3h45min.

Uma viagem à capital do Texas também pode ser combinada com uma visita a San Antonio. As cidades estão separadas por 127 km. Neste caso, a dica é alugar um carro usando este comparador online, que analisa diversas locadoras ao mesmo tempo, para encontrar as melhores opções na região.

Principais atrações de Austin

Confira os detalhes para planejar seu roteiro em Austin com as principais atrações da capital do Texas.

1 – 16th Street

Paulo Basso Jr. 6th Street, em Austin

A 6th Street é o coração de Austin. É nela que ficam os principais bares e casas noturnas com música ao vivo. Das 22h às 2h, sobretudo aos fins de semana, há muita gente por lá, pulando de um endereço para o outro em busca de confraternização.

A rua é dividida em West 6th Street e East 6th Street, uma vez que é cortada pela rodovia I-35. O lado oeste (West) é o mais cobiçado. De sexta a domingo, o trecho entre a Neches St e a Brazos St é fechado para carros. Assim, a galera pode transitar à vontade, ouvindo o som excessivamente alto que emana dos bares.

Um pouco mais adiante, entre a St. Antonio St e a West Ave, há opções um pouco mais sofisticadas, com vários estilos de música, do country ao rock.

Ao procurar o que fazer em Austin, não deixe também de andar pelas ruas paralelas e perpendiculares a West 6th Street.

Ali, você encontra joias como o Elephant Room, um dos clubes mais descolados da cidade, praticamente escondido em uma portinha, onde rolam ótimos shows de jazz. E também o The Roosevelt Room, que prepara ótimos drinques (faça reservas com antecedência).

Paulo Basso Jr. Speakeasy Midnight Cowboy

Para quem curte country, uma boa pedida, na 6th Street, é o San Jac Saloon (com direito à porta giratória). De lá, passe no divertido speakeasy (bar “escondido” que simula os tempos da Lei Seca) Midnight Cowboy. Os fãs de rock, por sua vez, vão se divertir no The Rustic Tap.

Além disso, há boas opções de restaurantes na 6th Street e seus arredores, como você verá mais abaixo no tópico “Onde comer em Austin”.

Seguro viagem EUA

2 – Rainey St

Paulo Basso Jr. Restaurante Emme & Rye

Uma prova de que Austin é a antítese do Texas e da maior parte dos EUA é que há outra rua lotada de bares por lá, na qual a noite é sempre agitada. Trata-se da Rainey St, onde se destacam mais um bocado de bandas que se apresentam ao vivo e também restaurantes de chefs famosos, a exemplo do Emmer & Rye.

Quem busca agito depois do jantar, por sua vez, pode correr para o Container Bar. É um dos barzinhos mais agitados da área.

3 – S Congress Ave

Annie Ray – Divulgação Mural I Love You So Much

A S Congress Ave não pode faltar na lista de o que fazer em Austin. A avenida vive lotada de dia e de noite por abrigar uma série de lojas, restaurantes, bares e até casa noturna. N altura do número 1.300, há um mural famoso com os dizeres “I love you so much”.

Do mexicano Guero’s Taco Bar aos moderninhos June’s e Café No Sé, passando pelo elegante, disputado e caríssimo japonês Otoko, há muitos bons lugares para comer por lá. O mesmo vale para o Elizabeth Street Café, que fica nos arredores.

Paulo Basso Jr. The Continental Club

Caso resolva bater perna pelas butiques chiques ou lojas de lembrancinhas (e botas de cowboy também, por que não?) da S Congress Ave até anoitecer, considere avançar madrugada adentro por lá. Para isso, basta assistir a um show de country no The Continental Club, uma das casas de espetáculo mais famosas de Austin.

4 – Capitólio do Texas

Paulo Basso Jr. Capitólio do Texas

Independentemente de ideologias políticas, o Capitólio do Texas, também na Congress Ave, já em sua extensão norte, merece entrar no roteiro de o que fazer em Austin. Principalmente porque a visitação é gratuita.

Após uma revista, é possível andar pelo hall e observar a cúpula do prédio do lado dentro. Também dá para observar algumas salas, como a do tesouro, e câmaras estaduais, onde há obras de arte.

Paulo Basso Jr. Cúpula do Capitólio deo Texas

Do lado de fora, o Capitólio do Texas destoa de outros prédios do gênero nos EUA por ser pintado com tons ocres, e não de branco. Vale a pena passear pela área verde que o envolve, onde há muitos monumentos.

Paulo Basso Jr. Sala do Senado do Texas

Já do lado de fora, pertinho do portão principal, aproveite para fotografar a fachada do The Paramount Theater. Ou, se tiver tempo, assistir a um filme clássico por lá.

5 – Congress Ave Bridge

Divulgação Morcegos vistos desde a Congress Ave Bridge

A badalada S Congress Ave e a parte norte da avenida, onde fica o Capitólio do Texas, são ligadas pela Congress Ave Bridge, ponte erguida sobre o Rio Colorado. A grande atração por lá, como dito antes, é assistir ao voo dos morcegos no fim da tarde.

Ele fica mais especial nos meses mais quentes do ano, uma vez que as fêmeas dão crias e dá para ver até 1,5 milhão de mamíferos voadores desfilando pelos ares. Nos períodos mais frios, o número cai pela metade, mas ainda assim é impactante.

Quem quiser ver gratuitamente essa, que é uma das mais famosas atrações de Austin, pode ficar sobre a Congress Ave Bridge. Ou, então, fazer passeios de barco, sempre aos fins de tarde, quando o sol está se pondo.

6 – Barton Springs Pool

Paulo Basso Jr. Barton Springs Pool

A Barton Springs Pool é uma das áreas mais divertidas do Zilker Park, um dos pulmões verdes de Austin. Trata-se de uma piscina pública de água natural, que funciona como uma espécie de praia na capital do Texas.

Nos meses mais quentes do ano, o local, cuja entrada é cobrada (cerca de US$ 10 por pessoa), fica lotado. O tíquete vale para o dia todo e permite entrar na água (prepare-se, pois ela está sempre gelada), tomar sol nos gramados, curtir a sombra das árvores e, principalmente, ver e ser visto.

Topless por lá é permitido. Não há venda de comidas e bebidas lá dentro, mas você pode levar da rua. As bebidas alcoólicas, por sua vez, são proibidas.

7 – Lake Travis e Mount Bonnell

Divulgação Tirolesa no Lake Travis

Quem tiver mais tempo pode explorar outras atrações e aumentar a lista de o que fazer em Austin. Uma boa dica, por exemplo, é ir ao The Oasis, no Lake Travis, a 35 minutos de carro do centro da cidade. O pôr do sol ali, com vista para o lago, é de arrasar.

Os fãs de aventura, por sua vez, podem fazer tirolesa na região, Ou, ainda, encarar o hiking no Mount Bonnell para ter uma linda vista do Rio Colorado.

Quando ir a Austin

Paulo Basso Jr. O verão é sempre quente em Austin

O verão é quente para valer em Austin, e no inverno não rolam tantas atrações ao ar livre, embora não faça tanto frio, por exemplo, como no norte dos EUA. Se puder, priorize o outono e a primavera, mesmo sabendo que dá para se divertir indo para lá em qualquer época do ano.

Vale a pena colocar no calendário alguns grandes eventos de Austin. Confira os principais:

South by Southwest (SXSW) – O maior evento de Austin costuma ser realizado em março. Trata-se de um conjunto de festivais de cinema, música e tecnologia, que faz a região lotar – e os preços dispararem.

Bat Fest – O Bat Fest, em agosto, é a celebração dos morcegos de Austin. Trata-se de um fim de semana especial em que barracas de comida e opções culturais são montadas na Congress Ave Bridge. No fim da tarde, todos celebram o tradicional voo dos mamíferos na região.

GP dos EUA de Fórmula 1 – A data varia de acordo com o circo da Fórmula 1, mas o Circuit of The Americas (Circuito das Américas), autódromo de Austin, costuma receber o GP dos EUA em outubro. Dentro e fora da pista, há sempre shows e apresentações culturais organizadas para entreter moradores e quem chega de fora.

Seguro viagem EUA

Ao ir para Austin ou qualquer outro destino dos EUA, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde no país são caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, entre neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem com pacotes nos EUA em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas.

Assim, você economiza e ainda ganha tempo na hora de fechar o seguro viagem para os EUA. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Onde comer em Austin

Paulo Basso Jr. Lamberts

Independentemente da escolha, aproveite para jantar, de preferência antes da balada, nos ótimos restaurantes que ficam na 6th Street e em seus arredores. Vale a pena visitar o Moonshine Grill, com pratos americanos, a churrascaria Lamberts, o mexicano Comedor e o moderninho Swift Attic, que prepara um espetacular damasco enrolado no Bacon. Para economizar, a dica é a DeSano Pizzeria Napolitana.

Tente reservar o espaço da sobremesa para a Voodoo Doughnut. Trata-se de uma das casas de donuts mais clássicas dos EUA.

A oferta gastronômica de alto nível em Austin também toma conta da East 6th Street. Lá, as melhores pedidas são o chinês Ramen Tatsu-Ya e o food truck brasileiro Boteco, com coxinha, pastel, feijoada e brigadeiro. Não deixe também de dar um pulo na cervejaria Zilker.

Churrasco em Austin

Wyatt McSpadden – Divulgação Franklin Barbecue

A despeito de todos os restaurantes listados ao longo desta reportagem, há um que figura entre as principais atrações de Austin. Trata-se do Franklin Barbecue, tido por muitos como o dono do melhor churrasco do sul dos EUA.

O difícil é só colocar isso à prova, uma vez que não há reservas e as filas por lá começam cedo, assim que o sol nasce. Quando a carne acaba, por volta de 14h, já era. Quem não comeu, não come mais.

De tão famoso e lotado, o Franklin Barbecue acabou ganhando alguns “backups” em Austin. Um deles é o Lamberts, já citado acima, em Downtown. Os moradores também costumam se deliciar no Black’s Barbecue Austin e no La Barbecue.

Pedi ainda a um amigo que mora na região para dar outras dicas de restaurantes em Austin, além dos citados acima, uma vez que não tive tempo de visitar mais opções e a gastronomia por lá é tão valorizada. Veja a lista que ele me passou:

Onde ficar em Austin

Tenho boas recomendações de hotéis em Austin. Ficar no centro, perto da 6th Street, é o melhor jeito de aproveitar a pé alguns dos principais pontos turísticos da região. Veja algumas opções com bom custo-benefício por lá:

Hyatt Place Austin Downtown

Reprodução

Fica bem localizado, perto das baladas da 6th Street e das opções de compras e restaurantes da S Congress Ave. De lá, dá para caminhar tranquilamente até muitas atrações da lista de o que fazer em Austin, como o Capitólio do Texas e a Congress Ave Bridge, para ver os morcegos.

—

Fairmont Austin

View this post on Instagram A post shared by Fairmont Austin (@fairmontatx)

Para quem busca conforto, esta é uma das melhores opções da cidade. Está localizado em Downtown, perto das grandes atrações de Austin.

—

The Carpenter Hotel

View this post on Instagram A post shared by The Carpenter Hotel (@carpenterhotel)

Este hotel é uma boa para quem quer fugir de Downtown e, mesmo assim, ficar bem localizado. Está perto da Barton Sprins Pool e de outras atrações imperdíveis da lista de o que fazer em Austin.

—

Outros hotéis em Austin

O prêmio World Best Awards, da prestigiada publicação de turismo Travel + Leisure, selecionou os melhores hotéis de Austin para quem busca luxo e sofisticação. Clique nos nomes abaixo para conferir mais detalhes:

—

DICAS PARA VIAJAR AOS EUA

Quando planejamos nossas viagens para os EUA, recorremos a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de sair do Brasil. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais segurança e pagando menos.

Ao viajar para os EUA, é imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, como as de tudo o que fazer em Austin, usar o WhatsApp e tudo mais.

LEIA TAMBÉM: