O que fazer em St. Petersburg e Clearwater, na Flórida

É surpreendente listar o que fazer em St. Petersburg e Clearwater, praias situadas a cerca de duas horas de carro de Orlando e 30 minutos de Tampa, na Flórida. A região litorânea, uma das mais lindas da costa oeste do estado, vem recebendo cada vez mais brasileiros, embora ainda seja desconhecida de muita gente.

Melhor para quem vai até lá, que encontra faixas de areia tranquilas – algumas delas isoladas, com visual de Caribe – e uma atmosfera praiana fantástica para viajar em família, casal ou com amigos. Bons restaurantes não faltam no pedaço, assim como uma ótima estrutura hoteleira, diversas opções culturais e uma cena riquíssima de cervejarias artesanais.

Gostei tanto de St. Petersburg e Clearwater na primeira vez em que estive lá, curtindo um bate-volta desde Orlando, que agora sempre que posso dirijo até a região. E não apenas para passar algumas horas, mas sim dias, porque há muito o que fazer no pedaço.

Por isso, aqui, deixo algumas dicas incríveis para curtir atrações imperdíveis em St. Petersburg e Clearwater , que concentram algumas das faixas de areia mais bonitas dos EUA. Três delas, inclusive, já foram eleitas as melhores do país.

O que fazer em St. Petersburg e Clearwater

Paulo Basso Jr. Museu dedicado a Salvador Dalí, em St. Petersburg, Flórida

Chega a ser inexplicável como St. Petersburg e Clearwater, no litoral oeste da Flórida (EUA), ainda não ganharam a fama que merecem entre os brasileiros.

Afinal, ambas as cidades concentram tudo que os viajantes mais gostam: belas praias, lojas, boa gastronomia, cerveja gelada e um bocado de opções de lazer para curtir tanto de dia quanto de noite.

Gosta de agito? Lá, tem. Prefere lugares mais isolados, para relaxar? Tem mais ainda. E o que é melhor: com uma vibe deliciosa, que mescla a típica descontração litorânea com toques na medida certa de urbanidade.

Na hora de montar um roteiro em St. Petersburg e Clearwater, a dica é incluir as seguintes atrações:

St. Pete Beach Clearwater Beach Madeira Beach Fort De Soto Park Egmont Key Honeymoon Island Caladesi Island Downtown St. Pete St. Pete Pier e Beach Drive Dali Museum Sunken Garden Tarpon Springs

E aí, preparado para pegar praia na Flórida?

Onde ficam St. Petersburg e Clearwater

St. Petersburg e Clearwater ficam a apenas duas horas de carro de Orlando e cerca de 30 minutos de Tampa, motivo mais do que suficiente para incorporarem um roteiro que passa pela terra da Disney World. Ambas estão no litoral oeste do estado.

Acredite, você não irá se arrepender caso emende algumas noites em St. Pete (como é carinhosamente chamada) e Clearwater após se divertir com Mickey e companhia.

12 atrações em St. Petersburg e Clearwater

Paulo Basso Jr. St. Pete Pier

Há muito o que fazer em St. Petersburg e Clearwater, sobretudo porque não se tratam de cidades tão pequenas.

St. Pete tem um centro (Downtown) moderno e movimentado, repleto de hotéis, restaurantes, cervejarias artesanais, bares, cafés, sorveterias, museus e áreas verdes.

Assim como Clearwater, situada um pouco mais ao norte, é banhada de um lado pelas águas da Baía de Tampa (Tampa Bay) e, do outro, pelo Golfo do México. Na prática, isso significa que ambas as cidades reúnem faixas de areia “à la Cancún”, com direito a mar azul e tudo mais.

Mais que isso, abrangem ilhas e keys (espécies de ilhotas estreitas e cumpridas típicas das Flórida) dos sonhos. E é por elas que pode começar seu roteiro pela região.

O roteiro abaixo, que pode ser realizado em três dias, abrange em detalhes as principais atrações de St. Petersburg e Clearwater, na Flórida. Elas estão divididas em praias, Downtown St. Pete e Tarpon Springs, já nos arredores. Confira:

As melhores praias da Flórida

Paulo Basso Jr. Ruínas de farol na praia de Egmont Key

Algumas das praias mais bonitas dos EUA, segundo os usuários do site TripAdvisor, ficam nesta regiao da Flórida. St. Pete Beach já encabeçou a lista do prêmio Travellers Choise em 2021, enquanto Clearwater Beach despontou na liderança em 2019 (em 2020, a honraria ficou com Siesta Key Beach, pertinho dali, em Sarasota).

St. Pete Beach e Clearwater Beach são distintas e, de fato, merecem a visita. Porém, para os padrões dos brasileiros, mais acostumados a faixas de areia com natureza arrebatadora, esticar o passeio até Egmont Key, ao sul, e Caladesi Island, ao norte, é multiplica as chances de se encantar para valer.

Para saber quais são as melhores praias de St. Petersburg e Clearwater de acordo com seu estilo e como chegar a elas, confira a lista de melhores atrações da região, que eu selecione abaixo.

Ah: vale saber que todas as faixas de areia do pedaço oferecem um brinde e tanto: o pôr do sol para o lado do mar, característica marcante da costa oeste da Flórida.

1 – St. Pete Beach

Divulgação VisitStPeteClearwater.com Barracas para alugar em St. Pete Beach

Situada a apenas 20 minutos de Downtown, St. Pete Beach sempre figura na lista do que fazer em St. Petersburg e Clearwater. Afinal, tem uma atmosfera descontraída, que emana desde a avenida paralela à praia, onde se descortinam restaurantes, bares, lojas, pousadas e hotéis, até as curtas trilhas que partem dos estacionamentos públicos rumo à faixa de areia.

A praia propriamente dita tem areia fina e branca e é banhada por águas mornas, que mesclam tons de azul com verde. Extensa, é vigiada por prédios residenciais e conjuntos hoteleiros – o que afeta sua beleza natural em privilégio do conforto de quem fica por lá.

Ao contrário de muitos destinos litorâneos americanos, St. Pete Beach oferece ótima infraestrutura para os banhistas. Em diversos trechos da praia é possível alugar cadeiras, guarda-sol e até pequenas cabanas.

Também dá para praticar esportes aquáticos, como stand up paddle e skimboarding, ou ir mais longe e fazer tours para observar golfinhos. Um dos mais famosos é o Dolphin Racer Speedboat, realizado em lanchas rápidas acompanhadas pelos bichinhos saltitantes que habitam o Golfo do México.

Em St. Pete Beach, assim como ocorre em outras praias de St. Petersburg e Clearwater, não é permitido consumir bebidas alcoólicas.

Para quem vai até lá de carro, a dica é parar nos estacionamentos públicos, que têm vagas controladas por parquímetros (dá para pagar no local ou via aplicativo). Há diversos espalhados pela avenida principal, a Gulf Way, todos eles com banheiro público e chuveiros de saída de praia gratuitos.

2 – Clearwater Beach

Divulgação VisitStPeteClearwater.com Pier 60 em Clearwater Beach

Clearwater Beach fica a 45 minutos de carro de Downtown St. Pete. Por isso, muita gente opta em se hospedar por lá, já que a região é farta em hotéis, lojas, restaurantes e atrações de lazer.

Um longo e bonito calçadão a distingue das praias vizinhas. Por ele circulam, diariamente, moradores e turistas, que vão até lá para caminhar, pedalar e andar de skate e patins.

Outro detalhe que deixa Clearwater Beach bonita na foto é o Pier 60, estrutura que se projeta sobre o mar na face direita da faixa de areia. De tão extenso, costuma abrigar eventos, como um festival noturno com música ao vivo.

Com clima de Rio de Janeiro, a praia oferece boa estrutura para os viajantes. Há chuveiros gratuitos ao longo da orla e aluguel de equipamentos. Bebidas alcoólicas são proibidas, à exceção de algumas áreas controladas por bares e hotéis pé na areia situados ao extremo norte da região.

Por falar em hotéis, fica aqui uma dica: experimente ir ao rooftop do Hyatt Regency Clearwater Beach Resort And Spa, mesmo que não seja hóspede, para tomar um suco ou um drinque no bar da piscina (Tropico Rooftop Cantina). Dali, no oitivao andar, tem-se uma das vistas mais espetaculares de Clearwater Beach.

3 – Madeira Beach

Paulo Basso Jr. John’s Pass Village

Entre St. Pete Beach e Clearwater Beach há algumas porções de terra que abrigam outras praias divertidas que valem a visita na região, entre as quais se destaca Madeira Beach.

Na parte sul da região, de frente para Treasure Island, está o John’s Pass Village, espaço que concentra uma marina e cerca de 100 lojas e restaurantes em torno de um enorme píer de madeira.

Bastante turístico, o lugar costuma ficar agitado nos fins de semana. Dali é fácil reservar passeios de barco pela região ou então se deslocar até a praia de Madeira Beach, que também conta com estacionamentos públicos e infraestrutura de aluguel de equipamentos.

4 – Fort De Soto Park

Paulo Basso Jr. Praia em Fort de Soto Park

É aqui que o tour pelas melhores praias de St. Petersburg e Clearwater começa a ganhar contornos de espetáculo para valer. Fort De Soto Park ocupa um punhado de terras que se desprendem do continente ao sudoeste de St. Pete e abriga um parque que se espalha por cinco ilhas.

Tomado de verde, o local esconde lindas praias de areias brancas banhadas por águas cor de esmeralda.

Menos frequentado por turistas, justamente por ficar em um local mais afastado do centro, o destino conta ainda com uma trilha pavimentada de 11 km, na qual dá para pedalar ou caminhar.

Em diversos trechos é possível alugar bikes – assim como caiaques e equipamentos de mergulho. Há estacionamento cobrado para parar o carro próximo aos acessos às praias.

5 – Egmont Key

Paulo Basso Jr. Egmont Key

No Bay Pier de Fort De Soto Park, que vive cheio de pescadores e dá vista para uma praia de encher os olhos (essa que ilustra a abertura deste post), é possível pegar um ferry boat com destino a Egmont Key. E está aí aquele passeio que já vale a viagem, já que se trata de uma das melhores atrações de St. Petersburg, na Flórida.

Isolada e com acesso apenas via embarcações, a ilhota conta com um farol e pouquíssimas casas onde vivem apenas integrantes da marinha.

Para os viajantes, não há qualquer estrutura além de um café e chuveiros de saída de praia, mas isso significa estar em um local praticamente intocado. Próximo ao farol, que fica em uma área mais central da ilha, é possível avisar, durante quase todo o ano, enormes tartarugas caminhando como quem não quer nada. Elas são as estrelas de Egmont Key.

Um trecho da ilha, preservado, é fechado ao público, mas a partir de onde o ferry para (não há píer e a descida se dá diretamente na faixa de areia), basta caminhar cerca de cinco minutos para chegar a faixas de areia branquinha, banhadas por águas de um azul estonteante. É verdade que chegam muitas embarcações turísticas por lá, mas não faltam trechos para se isolar.

Paulo Basso Jr. Ruínas de forte em Egmont Key

Um pequeno farol de concreto, que caiu no mar após a ação de furacões, rende lindas fotos e concentra diversos peixinhos. É um dos melhores lugares de Egmont Key para fazer snorkel.

Às margens das praias abertas ao público, árvores enormes se projetam para dar vida a convenientes sombras . Quem quiser ainda pode fazer trilhas para alcançar as ruínas de três fortes que praticamente se debruçam sobre o mar. A melhor delas fica à direita de onde o barco deixa os turistas, do lado oposto da ilha. Alta, permite vistas estonteantes para a privilegiada paisagem local.

Egmont Key é daqueles lugares para ficar o máximo que puder. Caso decida ir para lá, reserve os primeiros tours do dia. A maioria deles dura quatro horas, das quais três são na ilha, para curtir a seu bel-prazer.

6 – Honeymoon Island

Divulgação VisitStPeteClearwater.com Honeymoon Island e Caladesi Island

Basta rodar cerca de 30 minutos de carro rumo ao norte de Clearwater Beach para chegar a Honeymoon Island, um dos parques estaduais mais exuberantes da Flórida.

Ligado ao continente por uma grande ponte, o local é tomado de verde, com diversas trilhas, farta vida animal e 6,5 km de praias praticamente intocadas. Paga-se US$ 8 por veículo para ter acesso ao parque e suas belas faixas de areia.

7 – Caladesi Island

Paulo Basso Jr. Caladesi Island

Ainda mais especial que Honeymoon Island é a vizinha Caladesi Island, cujo acesso é exclusivo para quem chega de barcos e ferry (há partidas a cada 30 minutos). Com sorte, no trajeto, que dura cerca de 20 minutos, você avistará golfinhos e até peixes-boi.

Até 1921, Honeymoon Island e Caladesi Island formavam uma única ilha, que foi separada após o trecho de terra que as conectava submergir com a ação de um furacão. Isso dá a Caladesi ares mais selvagens, com praias repletas de conchinhas, areia fina e água cristalina.

É um lugar perfeito para quem busca paz e contato com a natureza, com muito espaço para passar o dia tomando sol. Vale ir até lá com crianças pequenas, já que o mar é calmo, embora não exista serviço de salva-vidas. Sem dúvida, precisa entrar no roteiro de o que fazer em St. Petersburg e Clearwater.

Dá para levar comida e preparar um piquenique – há alguns espaços com churrasqueiras – ou almoçar no café local. Caso não queira passar o tempo todo na faixa de areia, aproveite as trilhas de Caladesi, que levam a manguezais e permitem avistar muitas aves.

8 – Downtown St. Pete

Divulgação – Julie Palermo Vista aérea do St. Pete Pier

Um das grandes atrações de St. Petersburg e Clearwater é descobrir que ela parece reunir diversos destinos em um curto espaço territorial. Downtown St. Pete, por exemplo, até tem uma pequena praia perto do píer ícone da região, mas vai muito além disso.

Urbano e descolado, o local concentra jardins, lojas, restaurantes, cervejarias, bares em rooftops, museus e uma intensa vida noturna. Por isso, muita gente prefere se hospedar por lá e se deslocar para as faixas de areia apenas durante o dia.

9 – St. Pete Pier

Daniela Piffer St. Pete Pier

O St. Pete Pier é, hoje, o coração pulsante de Downtown. Enorme, o local concentra restaurante, feira de artesanatos, bares, plataforma de pesca e uma série de expressões artísticas.

Quem anda por ele (não deixe de ir até lá à noite, para conferir parte da estrutura iluminada) e pela Beach Drive, a avenida que se prolonga às margens da Baía de Tampa, se depara com monumentos e jardins belíssimos.

Nos arredores, há um punhado de hotéis e cervejarias artesanais. Os bares e restaurantes da Beach Drive ficam bem movimentados aos fins de tarde e durante a noite.

A atmosfera é descontraída, com muitas mesas ao ar livre e espaços com rooftops (como o The Canopy, no hotel-butique The Birchwood) repletos de jovens.

10 – Dali Museum

Divulgação Linda escadaria do Dali Museum

O museu mais famoso de St. Pete também fica na região. Trata-se do Dali Museum, com obras de Salvador Dalí, o mestre espanhol do surrealismo. Criado a partir de uma coleção pessoal, o espaço impressiona pela estrutura, marcada por grandes janelas, uma escadaria em espiral e jardins.

Há mais de 100 pinturas a óleo, desenhos originais e esculturas, sem contar mostras interativas. Quem quiser pode fazer áudio tours em português.

Outros museus que merecem entrar na lista em uma visita a St. Pete são o Chihuly Collection, dedicado à arte em vidro, e o Museum of Fine Arts, cujo acervo conta com obras de Cézanne, Monet e Renoir.

11 – Sunken Gardens

Paulo Basso Jr. Sunken Gardens

Agora, se o seu estilo está mais para natureza do que para cultura, não deixe de ir ao Sunken Gardens.

Esse refúgio verde no meio de Downtown é perfeito para se desconectar da loucura do dia a dia, admirando as diversas plantas e flores locais e internacionais cultivadas no espaço. Um dos destaques é o orquidário.

12 – Tarpon Springs

Paulo Basso Jr. Dodecanese Blvd, em Tarpon Springs

A prova de que esse cantinho da Flórida é plural se dá quando, ao rodar cerca de 45 minutos de carro desde St. Pete Downtown, você chega a Tarpon Springs e se sente na… Grécia. Isso mesmo.

A vila de pescadores, que cresceu por conta da exploração e comércio de esponjas do mar, reúne diversos mercados, lojas e restaurantes com fachadas brancas e azuis, típicas do país europeu.

Restaurante grego e esponjas do mar

Paulo Basso Jr. Esponjas secam em barco em Tarpon Springs

A influência grega está em todo lugar, dos cardápios dos restaurantes (a moussaka do Hellas Bakery and Restaurant é uma delícia) aos azeites e outros produtos à disposição nas prateleiras das vendinhas.

O carro-chefe do comércio local, no entanto, são mesmo as tais esponjas, que despontam não apenas nas lojas, mas também penduradas para secar nos diversos barcos ancorados ao lado do Dodecanese Blvd.

Reserve ao menos uma manhã ou uma tarde para curtir Tarpon Springs antes de se despedir da região de St. Petersburg e Clearwater, mas não dê adeus. Você vai querer ir embora com um “até logo”, pode apostar.

Curiosidades de St. Petersburg e Clearwater

Confira algumas curiosidades de St. Petersburg e Clearwater:

A revista “Forbes” apontou St. Petersburg e Clearwater com uma das dez maiores comunidades cervejeiras dos EUA. Cerca de 40 cervejarias se espalham entre Downtown St. Pete e Tarpon Springs, muitas delas abertas à visitação. Entre as mais famosas estão 3 Daughters, Big Storm, Lagerhaus, Dunedin e Flying Boat.

O primeiro voo comercial do mundo decolou de St. Petersburg em 1914 e aterrissou, 23 minutos depois, em Tampa. Foi realizado pelo piloto Tony Jannus em um monomotor Benois.

Diversas personalidades moraram em St. Pete, como o mafioso Al Capone e o escritor beatnik Jack Kerouac. O fantasma deste último, dizem, assombra uma livraria local, a Haslam.

Keith Richards, guitarrista do Rolling Stones, escreveu os primeiros versos de “I Can’t Get No (Satisfaction)” em um quarto de hotel em Clearwater. Isso ocorreu em maio de 1965, dois meses antes de a música atingir o topo da parada da Billboard.

Em 1983, o primeiro restaurante Hooters abriu as portas em Clearwater.

Onde comer em St. Petersburg e Clearwater

Veja algumas boas dicas de restaurantes na região.

Paulo Basso Jr. BellaBrava

Este restaurante italiano serve pratos ótimos, com destaque para o nhoque com molho de vodka e o espaguete na tinta de polvo com frutos do mar. Também há hambúrgueres no cardápio. Destaque para o ambiente descolado, com mesas no calçadão de frente para a entrada do St. Pete Pier.

A atmosfera da Beach Drive também é o destaque deste restaurante, que fica próximo ao St. Pete Pier. Serve pratos como a garoupa, especialidade do Golfo do México, e sanduíches. Na hora da sobremesa, vá à sorveteria anexa e peça uma bola de manga ou coco. Ou melhor: as duas.

Paulo Basso Jr. Parkshore Grill

O melhor deste restaurante é a oportunidade de comer nas mesinhas do lado de fora, observando o vai-e-vem da Beach Drive. A casa tem como especialidade bistecas de porco, carrés de cordeiro e pratos com base em frutos do mar.

Paulo Basso Jr. Hellas Bakery & Restaurant

Este restaurante grego é quase que uma instituição em Tarpon Springs. Não raramente, há fila na porta. O cardápio traz especialidades gregas, como saladas, moussaka e giros. Ao lado fica a padaria do estabelecimento, onde é possível comprar pães e ótimos biscoitos doces.

Onde ficar em St. Petersburg e Clearwater

Em St. Peterburg, dá para ficar tanto em Downtown, que tem vida noturna agitada, lojas e restaurantes, quanto na região de St. Pete Beach, para quem prefere ficar mais perto da praia. Em ambos, não faltam boas opções de hotéis.

Em Clearwater, por sua vez, o melhor esquema é ficar na altura do píer de Clearwater Beach, onde há hotéis muito bem localizados e com diversas faixas de preços. Confira alguns deles:

Reprodução Hyatt Place St. Petersburg Downtown

Boa dica para quem vai ficar em Downtown. Tem quartos amplos, muitos deles com vista para o St. Pete Pier, e uma bela piscina. Fica a uma curta caminhada de grandes atrações locais, como cervejarias, os restaurantes e bares da Beach Drive e o Dali Museum.

Para chegar às praias mais badaladas, como St. Pete Beach, é preciso rodar ao menos 20 minutos de carro. Na própria Downtown, porém, ao lado do píer, há uma prainha simpática. Do Hyatt Place St. Petersburg Downtown até lá são cerca de 10 minutos caminhando.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução The Birchwood

Este hotel-butique tem como grande trunfo a localização, uma vez que fica na Beach Drive, em Downtown St. Pete. Dá acesso rápido às principais atrações da região, como o St. Pete Pier. Tem quartos modernos e um famoso rooftop, o The Canopy.

Veja preços e avaliações

—

Divulgação – VisitStPeteClearwater.com Hotel Don CeSar

Também conhecido como “Palácio Rosa”, este hotel erguido em 1928 se destaca na paisagem de St. Pete Beach. O prédio de estilo histórico abriga acomodações pequenas, porém repletas de mimos. Recentemente, o hotel passou por uma revitalização para se modernizar.

Destaque para o restaurante, onde Al Capone chegou a ter mesa cativa. O atendimento em alto nível também chama atenção.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Hyatt Regency Clearwater Beach Resort And Spa

Situado de frente para Clearwater Beach, este hotel oferece serviço de praia e um bom restaurante. Da área da piscina, no oitavo andar, tem-se uma linda vista da região. Os quartos são amplos e limpos. Próximo ao lobby, já na saída que dá acesso à praia, há uma cafeteria.

Graças à localização privilegiada do estabelecimento, basta caminhar alguns minutos para chegar até o Píer 60. Há ainda diversas lojas e restaurantes nos arredores.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Palm Pavilion Inn

Para que procura uma opção mais em conta em Clearwater Beach, este hotel pode ser uma boa. Com estrutura simples, fica perto da praia e conta com piscina. Está ao norte do Pier 60. No local, há um restaurante que serve pratos como frutos do mar e sanduíches.

Veja preços e avaliações

—

O que você precisa saber antes de ir a St. Petersburg e Clearwater

