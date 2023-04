Salão de Xangai 2023: Citroën apresenta novos conceitos de mobilidade autônoma

Da Redação

A Citroën apresentou as novas interpretações de seu conceito Citroën Autonomous Mobility Vision no Salão de Xangai 2023 através de diferentes cápsulas que foram desenvolvidas para atender às necessidades locais.

A Citroën China desenvolveu três novos modelos, proporcionando experiências diferentes aos clientes. Immersive Air é a única cápsula física, enquanto Cozy Capsule e Wander Café são digitais.

Exibida com o Citroën Skate, o Immersive Air é um pod desenvolvido para diversos passageiros, projetado em formato oval e cruzada com uma coluna retangular com porta de vidro duplo deslizante.

Dentro, é um recanto de entretenimento onde é possível jogar videogame, ouvir música, cantar canções ou assistir a filmes. Com este conceito arrojado, a Citroën continua seu processo iniciado em 2020, propondo novas visões de mobilidade elétrica, mais responsáveis e compartilhadas.

A Citroën quer repensar a mobilidade urbana para dar a todos a oportunidade de aproveitar todas as funcionalidades oferecidas pelos centros urbanos, sem ter que aturar os inconvenientes.

Para conseguir isso, é necessário tornar o tráfego na cidade mais fluido, mais agradável e mais humano, ao mesmo tempo em que proporciona aos passageiros uma viagem confortável, sem estresse, útil e benéfica, reinventando a experiência a bordo.

Com a Visão de Mobilidade Autônoma da Citroën, a marca oferece um conceito inovador de mobilidade autônoma e limpa compartilhada, adaptando-se à demanda e baseando-se no princípio de código aberto.

Este modelo de mobilidade se baseia em um conceito chave: a divisão entre o Citroën Skate e os pods. A Visão de Mobilidade Autônoma Citroën oferece, portanto, uma frota de robôs de transporte que se movimentam sem parar nas cidades, emparelhados com pods desenvolvidos para proporcionar experiências únicas.

O Citroën Skate, no caso, é o meio e o transportador da mobilidade.

As cápsulas acopladas ao Citroën Skate permitem ao usuário escolher o serviço que deseja, quando quiser. Como não é mais necessário concentrar-se na condução do veículo, a Citroën oferece aos usuários um tempo valioso para desfrutar de sua experiência durante sua viagem.

A oferta de pods baseia-se no princípio de fonte aberta: qualquer terceiro pode decidir desenvolver uma cápsula compatível com base nas especificações técnicas do Citroën Skate.

Qualquer que seja sua necessidade, comunidades, autoridades públicas e empresas podem tirar proveito da tecnologia da plataforma desenvolvendo seus próprios pods para transportar pessoas ou bens ou prestar serviços, em um espaço público ou privado.

Uma gama totalmente nova de serviços móveis está se abrindo, desde centros médicos até caminhões de alimentos, áreas de leitura, ginásios etc.

O terceiro princípio-chave é que a tecnologia autônoma do Citroën Skate torna possível oferecer mobilidade ecologicamente responsável e reduzir os engarrafamentos no trânsito. Os veículos autônomos permitem que três vezes mais veículos utilizem uma pista dedicada.

Entretanto, a abordagem individual dos veículos com direção autônoma é atualmente um modelo caro demais.

Em contraste, a abordagem Citroën Autonomous Mobility Vision se baseia na otimização do custo da tecnologia autônoma através da maximização da taxa de uso da plataforma. A gestão inteligente da frota é um dos fatores-chave para maximizar o uso dos Citroën Skates com base na demanda.

A divulgação desta abordagem inovadora da Citroën baseia-se, portanto, na utilização otimizada dos recursos, trabalhando em todo o ecossistema: pods e Citroën Skates, pistas dedicadas e gestão de frotas.

Foco nos chineses

Três pods exclusivos foram projetados com experiências divertidas em mente, desenvolvidos especificamente às necessidades do estilo de vida chinês: Cozy Capsule, Immersive Air e Wander Café.

O Cozy Capsule oferece uma experiência de viagem aconchegante para até dois passageiros. Quando a hora e o deslocamento diário se tornam cada vez mais regulares em cidades maiores, o Cozy Capsule maximiza o relaxamento durante sua viagem matinal para o trabalho e ajuda a aliviar o cansaço após um dia atarefado quando retorna para casa.

Este design de cápsula é inspirado em frascos de perfume franceses, introduzindo uma concha exterior de cristal sentada sobre uma base estável, forma superior coberta com uma suave luz solar, enquanto grãos cinzelados envolvem o corpo abaixo da linha de visão.

Dentro da estrutura do Cozy Capsule, há um design suave e assentos na cor laranja, que foram projetados com articulação total, desde a posição padrão do conjunto até a posição plana de postura de 180 graus. A ergonomia bem ajustada e o acabamento suave ao toque de Alcantara, representam a tecnologia Citroën Advanced Comfort.

Maior privacidade e relaxamento com uma parte superior translúcida ajustável, que pode ser virada para baixo para isolamento visual e dar ao passageiro uma sensação maior de casulo, complementam a sensação de bem-estar.

Já o assento no lado oposto, feito de material de cortiça com o encosto estendido para o lado como apoio de braço, é preparado para as necessidades de conversa olho no olho. O espaço interior oferece um purificador de ar integrado e plantas verdes suspensas com um sistema automático de irrigação para uma experiência de cabine saudável e agradável.

A base de material reciclada e o interior dominante de cortiça fazem desta cápsula uma declaração de design ecologicamente correto.

O Immersive Air é um pod cujo exterior recebe esmalte escuro contrastante, e destacado com padrão paramétrico metálico cintilante. A porta de vidro duplo deslizante colorido e a janela panorâmica são transparentes somente de dentro para fora, trazendo um bom equilíbrio entre visibilidade e privacidade.

Os passageiros podem desfrutar juntos do tempo ouvindo música, cantando canções no karaokê, jogando videogames ou assistindo a filmes.

As cápsulas trazem os passageiros para um mundo imersivo com seu primeiro passo para o interior. A experiência aprimorada para karaokê e jogos, além do som surround com animação digital sincronizada, amplificam a experiência geral.

A animação digital muda entre gráficos dinâmicos e suaves, acompanhados pela música em cena. Display de 4K, iluminação ambiente fluida e microfone no teto estão prontos para uma performance solo instantânea.

Os assentos do lounge são construídos com base no padrão de conforto Citroën, com ergonomia bem projetada e nível de suavidade da estofado que proporciona relaxamento; o padrão especial de tecelagem com corte vermelho e azul dá uma aparência de graduação iridescente que fala de tecnologia.

Não há necessidade de procurar mais entretenimento, o Immersive Air Pod tem tudo isso para seu prazer enquanto o leva ao seu próximo destino.

O Wander Café é um pod ao ar livre que oferece a dois passageiros um prato frio personalizado e uma experiência de degustação de bebidas enquanto percorrem as grandes paisagens urbanas. Diferentemente dos outros dois pods, o Wander Café é aberto e proporciona aos passageiros uma viagem agradável enquanto desfrutam da suave brisa da cidade.

Estruturado de forma leve, o encosto do assento se estende para formar os pés do pod, enquanto a almofada se curva para baixo e se conecta ao chão. Um teto flutuante com moderna estrutura gráfica arquitetônica se enrola lateralmente para sombrear a toda a área.

O design sem porta torna a entrada e a saída muito convenientes e os ocupantes contam ainda com fácil acesso aos alimentos e bebidas através de um sistema que permite fazer pedidos a partir do display de mesa integrado.

Este sistema especial de venda automática traz alegria para a hora do chá da tarde com sol ou uma reunião de happy hour com uma bela vista noturna.

CITROËN SKATE EM DETALHES

Tecnologia a bordo para melhorar a mobilidade urbana

O Citroën Skate é uma solução de mobilidade urbana capaz de percorrer todos os centros urbanos em faixas de proteção dedicadas para garantir uma mobilidade fluida e otimizada.

Autônoma, elétrica e recarregável por indução, a plataforma pode operar quase que continuamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, carregando-se automaticamente quando necessário em bases de carga dedicadas.

A plataforma de mobilidade universal permite que os pods se movimentem conforme necessário: ela vem para se posicionar abaixo deles sob demanda, gerando o movimento e o serviço. Desta forma, eles podem ser fixados em menos de 10 segundos.

Equipado com toda a tecnologia necessária para mover unidades de transporte e logística que dispensaram equipamentos redundantes e caros, o Citroën Skate torna lucrativa a tecnologia de condução autônoma e incorpora toda a inteligência e tecnologia necessárias para viagens autônomas e elétricas: baterias, um motor elétrico, sensores, etc.

Sua velocidade máxima é limitada a 25km/h ou 5km/h para garantir a segurança de todos os usuários, dependendo da área. A velocidade pode ser configurada de acordo com a forma como os pods são utilizados, a fim de atender a demanda da forma mais eficaz possível.

O Citroën Skate apresenta um porte mínimo com dimensões limitadas de 2,60 m de comprimento, 1,60m de largura e 51 cm de altura, o que significa que não invade o espaço público. Suas dimensões e design compacto, despojado da camada automotiva, fazem dela uma solução de mobilidade inteligente e universal.

Design mostrando a tecnologia

Apresentando a linguagem formal do 19_19 Concept*, o design do Citroën Skate destaca a tecnologia embutida com real atenção aos detalhes: macro-chevrons e materiais com tons escuros combinando tapete preto e aparência de alumínio, atuando como uma vitrine para os pods colocados em cima.

O logotipo de duplo chevron, que é superdimensionado e orgulhosamente exibido no centro da plataforma, reinterpreta o logotipo original da marca brincando com texturas e materiais. Ele carrega a tocha do Conceito 19_19*, que incluía estas características.

(*19_19 Concept é o carro conceito desenvolvido pela Citroën em 2019, o ano centenário da marca: a visão de ultra conforto e mobilidade extra-urbana para escapar das cidades.)

Os sistemas incorporados estão espalhados por toda a volta do Citroën Skate, escondidos atrás dos logotipos da marca para garantir uma condução completamente segura e autônoma, detectando pedestres, carros, ciclistas, scooters ou qualquer outro objeto na estrada.

Como a frente e a traseira da plataforma são completamente idênticas, seus logotipos retro-iluminados possuem cores distintas: brancos na frente e vermelhos na traseira, para cumprir com os regulamentos e indicar claramente a direção da viagem para outros usuários da estrada.

Para proporcionar um conforto de condução sem igual durante a viagem, bem como para acomodar os pods confortavelmente e sem solavancos, o Citroën Skate está equipado com suspensão ajustável. Os logotipos Citroën Advanced Comfort lembram que Citroën é sinônimo de conforto, seja qual for o tipo de veículo.

Rodas Goodyear

As rodas, que são revolucionárias em seu conceito e design, foram concebidas e desenvolvidas pela Goodyear, que já era parceira da Citroën para as rodas espetacularmente projetadas e extraordinariamente dimensionadas no Conceito 19_19.

Para o Citroën Skate, a Goodyear desenvolveu as rodas Eagle 360 omnidirecionais, compostas de pneus esféricos com o pé alado símbolo da marca e o logotipo da Goodyear.

Incorporando pequenos motores elétricos, elas dão ao robô completa liberdade de movimento de 360° para que ele possa viajar em qualquer direção, assim como um mouse de computador, girar na hora e mover-se nos menores espaços, sem se preocupar com uma direção específica de viagem.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

