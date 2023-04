Jojo Todynho e outros famosos se irritam com eliminação de Domitila do BBB23

19/04/2023 | 12:11



Domitila Barros foi a 16° eliminada do BBB23 com 59,94% dos votos. Mas, apesar dos números, parece que a saída da Miss Alemanha não agradou nem um pouquinho uma parte do público.

Jojo Todynho, por exemplo, perdeu a paciência de vez com essa edição do programa. A cantora surgiu nos Stories do Instagram bastante irritada quando viu que Domitila sairia. - Não, o que é isso, Boninho? Por isso eu não tenho mais paciência para ficar assistindo reality. Ou me coloca ou eu não vou ficar assistindo. Para quê? Para ficar passando raiva? Mas calma, não parou por aí! Jojo ainda declarou que sua torcida, agora, fica para Ricardo Alface e pediu para que o público ajude na votação para transformar o brother no grande vencedor.

Cleo também não gostou nadinha do que viu. No Twitter, a atriz aproveitou para defender o jogo de Domitila e disparou: Domitila foi uma participante que entregou tudo nesse programa, protagonizou muitos momentos importantes e tenho certeza que aqui fora ela vai brilhar muito também. Pra mim, ela é a campeã moral dessa edição.

Bruno Gagliasso ainda aproveitou a oportunidade para fazer um convite para lá de especial para a ativista social: Domitila, acabei de pousar no Rio e eu descobri que você saiu da casa. Então faz o seguinte: a gente vai para Noronha, vai? Que é a melhor coisa que você faz! Fechado? Está convidadíssima, declarou o ator através dos Stories.