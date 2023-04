Ricardo Alface chora sozinho no quarto após formação do top 5: Não se esforçaram para nada; veja o que rolou na madrugada do BBB23

19/04/2023 | 12:11



Eita que o top 5 está formado! Depois da eliminação de Domitila, o BBB23 está caminhando a passos largos para a grande final. Ainda na noite da última terça-feira, dia 18, Bruna Griphao venceu a Prova do Líder e mais um paredão foi formado. A disputa agora está entre Ricardo Alface e Larissa.

Com tantos acontecimentos, é claro que a casa ficou bem agitada durante a madrugada, né? Para começar, Alface preferiu se isolar no Quarto Fundo do Mar após a eliminação de sua última aliada. Em conversa sozinho, ele desabafou sobre estar no top 5 com Amanda, Larissa, Aline e Bruna.

- Eu sei do meu valor, rapaz. Um monte de gente aí não jogou nada, não fez nada o jogo todo. Só tomou voto. Estratégia de jogo nenhuma, não se esforçaram para nada. Para nada! O jogo ainda não acabou. Não é arrogância. Não é! É saber do meu valor. Coisa que todo mundo tem que saber, do seu valor. Mereço estar no Top 3 sim. Eu sei as coisas que fiz aqui dentro.

Mais cedo, ele trocou farpas com Larissa, que disputa o paredão com ele. Como o brother foi responsável por colocar a professora de educação física na berlinda, com o poder do contragolpe, a sister ficou brava com a situação.

Então Alface respondeu:

- O último embate que teve entre eu e você foi lá atrás. Era o que tava no meu peito, gente. Eu chamei porque voce saiu do programa, voltou pro programa.

- Eu não me importo de você ter me chamado, mas você falou de um jeito tão.. tão.. eu fiquei meu Deus, respondeu Larissa.

- Gente, eu estou no Paredão. Eu estou sozinho, não ganhei Prova do Líder. Vocês estão em 4 contra mim. Estou nervoso, disse Alface.

- Tá bom, mas ninguém te atacou, disse Larissa.

- Eu não ataquei, eu só falei minha justificativa. Minha justifica foi essa. Não escolhi ninguém mais fraco. Eu fui em quem eu achei que deveria ir.

Mais tarde, no entanto, as sisters foram até o quarto conversar com Alface e comemorar o fato deles estarem no top 5 do programa.

Quem será que chegará na grande final?