Mapa das trilhas indígenas do Peabiru

Da Redação



19/04/2023 | 12:04



Tomando como base o Mapa da Capitania de São Vicente 1553–1597, elaborado entre 1901–1904 pelo ex- presidente do IHGSP (Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo) Teodoro Sampaio, Robson Miguel foi quem elaborou este primeiro mapeamento indígena do Grande ABC, entitulado Mapa das Trilhas do Peabiru, na qual, pontilhado em bolas vermelhas,

Robson Miguel nos mostra por onde passavam os indígenas, e afirma ser os mesmos caminhos que hoje passamos quando vamos ao trabalho, escolas ou para lazer. Para Robson Miguel nada mudou, porque a nossa aldeia andreense de hoje, outrora foi a aldeia de Geribatiba – local com muitas Palmeiras de Gerivá – na qual ainda hoje estas palmeiras nativas da nossa mata Atlântica emolduram os centros das cidades, subdivididas nas atuais cidades do Grande ABC. Nomes de bairros, ruas e rios são guardiões e testemunhas da nossa história indígena regional, apontadas pela “flecha do mouse do notebook” em perfeita harmonia como a música do violonista e cacique Robson Miguel, na qual suas ações facilmente poderão ser localizadas e apreciadas no YouTube digitando o título violonista ou cacique Robson Miguel.