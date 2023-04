Prefeito é assassinado em casa no interior do Rio Grande do Norte

19/04/2023 | 12:01



O prefeito de São José de Campestre (RN), Joseilson Borges da Costa, conhecido como Neném Borges, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira, 18. Reeleito para o segundo mandato pelo MDB em 2020, Costa estava deitado no sofá da sala da casa quando foi surpreendido pelo criminoso. Pelo menos três tiros, conforme a Polícia Militar, atingiram o rosto do político. Ele morreu na hora. Familiares que estavam no imóvel no momento do crime não foram atingidos. O atirador fugiu.

Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte informou que as diligências para a elucidação do crime foram iniciadas minutos após a ocorrência. Policiais da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil e agentes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) acompanham o trabalho investigativo. "O caso está sendo tratado pela instituição com a importância e prioridade que um fato de tamanha gravidade merece", ressalta a nota. A Sesed/RN não comentou se o crime pode ter vinculação política.

O assassinato deixou a cidade, de aproximadamente 13 mil habitantes e distante 97 quilômetros de Natal, em choque. Antes de entrar na política, Neném Borges era agricultor. Nas redes sociais, centenas de mensagens foram publicadas por moradores de São José de Campestre e políticos do Rio Grande do Norte.

Neném Borges faria 44 anos no próximo dia 1º de maio. Ele era casado e pai de dois filhos.