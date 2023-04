Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, fecha perfil em redes sociais após rumores de traição

19/04/2023 | 11:10



Não é novidade que Preta Gil está passando por maus bocados desde que os rumores do término de seu casamento com Rodrigo Godoy circulam pela web. Contudo, a situação ficou ainda mais tensa após o jornal Metrópoles divulgar um vídeo do personal trainer voltando de viagem ao lado da estilista da cantora, Ingrid Lima, no dia 26 de março deste ano, acendendo rumores de traição.

Na mesma hora, Rodrigo virou alvo de críticas de internautas que se indignaram com a atitude do homem, já que Preta está passando por um tratamento delicado contra o câncer de intestino. Sendo assim, na última terça-feira, dia 18, Godoy decidiu fechar seu perfil nas redes sociais, impedindo que novas pessoas tivessem acesso às fotos, comentários e detalhes de sua vida.

Vale lembrar que a cantora já se pronunciou sobre o assunto e afirmou estar abalada.

Amores meus, hoje acordei numa espécie de pesadelo. Pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo do meu casamento, mas infelizmente hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet. Muitas coisas eu tomei conhecimento hoje e estou muito abalada. No meio das fofocas tem muitas mentiras, como por exemplo, assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal... No mais, as verdades estão vindo à tona, o que pra mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz pra me curar. Beijos com amor, Preta.