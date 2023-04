Sandy surge loira e vestida de noiva em bastidores de novo filme estrelado com Fábio Porchat

19/04/2023 | 11:10



Deixando os fãs super ansiosos para saber mais sobre seu novo filme, Sandy apareceu loiríssima e vestida de noiva em clique tirado nos bastidores das gravações de Evidências do Amor. A trama é baseada na clássica música de Chitãozinho e Xororó e estará disponível na HBO Max após sair dos cinemas.

No clique, a cantora não só posou ao lado do parceiro de cena Fábio Porchat, como também estava sorridente com a presença da dupla sertaneja. O humorista vive seu par romântico no longa-metragem que, segundo informações do jornal Estadão, abordará a vida do casal Marco Antônio e Laura. Eles se conheceram enquanto cantavam Evidências em um karaokê, acabaram se apaixonando e embarcaram em uma comédia romântica marcada por idas e vindas.

O clique de Sandy com as mechas bem claras e um vestido branco de renda e alças finas deu um pequeno gostinho do que os fãs poderão ver no filme, que será lançado apenas em 2024 e ainda está no processo de gravações.