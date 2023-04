Palavra do Leitor

Da Redação



19/04/2023 | 11:08



Moro

Já coloquei nesta coluna questionamento sobre o advogado Moro: não conseguiu domicílio eleitoral em São Paulo – sua esposa conseguiu; aprovação das contas eleitorais; sentenças anuladas na Lava Jato. Agora, não teve cuidado com palavras colocadas a público sobre o STF – ministro Gilmar Mendes, e teve denúncia da PGR, que é a mesma do mandato presidencial anterior (Política, ontem). Todos estes fatos estão amplamente divulgados em toda mídia. Definitivamente o atual senador parece não saber fazer as coisas direito – precisa de um bom advogado.

Evaristo de Carvalho Neto - Santo André

Pautas relevantes

O País está indo à deriva. É preciso promover debates que estjam conectados à realidade da população. As discussões que tomam conta das pautas não têm a menor relevância. Muitas pessoas e o Congresso estão preocupados com lacração, quem tem mais seguidores, quem foi cancelado etc, pautas que em nada ajudam o Brasil a sair do buraco. Enquanto isso, o marco regulatório e a violência nas escolas vão caindo no esquecimento. Assim constroem uma narrativa mentirosa que engana os pagadores da conta. Para quem olha de fora percebe-se que no andar de cima o mar está para peixe e no andar debaixo o contribuinte está se afogando. Ja trabalhamos quase cinco meses e nada de importante foi votado, ou seja, vivemos um governo de improviso. Até quando?

Izabel Avallone - Capital

Fraternidade

A Feira da Fraternidade, em três dias, reuniu mais de 60 mil pessoas em Santo André (Setecidades, dia 17). Fraternidade não é e nunca foi uma bandeira ou causa dessa ou daquela religião, ou crença espiritual outra; ela é sim, e por excelência, ecumênica. Nessa feira foram colhidas seis toneladas de doações de alimentos, alimentos esses que darão nutrição a alma daqueles que doaram e principalmente daqueles que receberão esses alimentos. Fraternidade é um oxigênio que devemos ou precisaríamos respirar em nosso cotidiano, é um sentimento que nutre, forma, informa e principalmente transforma nossos sentimentos e comportamentos. E esse sentimento, fraternidade, nos apresenta para um alguém muito importante em nossas vidas, e esse alguém somos nós mesmos. Não estou aqui provocando, censurando, criticando, duvidando, negligenciando ou me impondo em relação a ninguém. Nós, como pais, mães, cuidadores, responsáveis e professores, precisaríamos ensinar ou plantar essa semente em nossas crianças e adolescentes, para que eles fizessem parte, finalmente, de um mundo novo e possível. O exercício da prática e importância da “Feira da Fraternidade” deveria ser uma tônica que precisaria ser abordada e vivenciada, sem partidarismo político nenhum, pela vereança das nossas sete cidades, assim como seus prefeitos. A fraternidade é uma ação plural que nos dignifica mais ainda como seres humanos que somos, pois nos aproxima imprescindivelmente do outro.

Cecél Garcia - Santo André

Cultura

"Santo André inicia revitalização de equipamentos culturais históricos’ (Primeira Página, ontem). Gratidão e muito obrigado, Paulo Serra. Nós, andreenses – 99% da população da cidade – adoramos cultura, arte, museu etc.





Alex Souza - do Facebook





Aviação

Reclamamos da Justiça no Brasil, mas o que a Justiça francesa fez, absolvendo a Airbus e Air France em relação ao acidente, pasmem, em 2009, com a morte de mais de 200 pessoas e vida que segue... (Setecidades, ontem). Deu a louca no mundo literalmente. E vergonhoso. E as famílias dos mortos nem respeito tiveram.

Zureia Baruch Jr - Capital