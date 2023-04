Chapada dos Guimarães e Monte Verde estão entre os destinos mais acolhedores do Brasil

Redação

Do Rota de Férias



19/04/2023 | 10:55



Chapada dos Guimarães, Monte Verde, Porto de Galinhas, Manaus e Brotas estão entre os destinos mais acolhedores do Brasil, segundo o 11º Traveller Review Awards. Uma das mais importantes do mundo, a premiação anual da Booking.com se baseia em mais de 240 milhões de avaliações verificadas de viajantes e reconhece prestadores de serviço e destinos por sua hospitalidade e excelência.

O ranking de 2023 traz os destinos mais acolhedores do Brasil por estado. Em São Paulo, por exemplo, Brotas, Serra Negra e Cunha figuram no top 3.

“Como a premiação se baseia em avaliações reais de hóspedes na plataforma, os destinos eleitos os mais acolhedores são resultado das opiniões legítimas dos viajantes sobre a hospitalidade nesses locais”, afirma Nelson Benavides, gerente regional da Booking.com no Brasil.

Os destinos mais acolhedores do Brasil

Os rankings estaduais levam em consideração a proporção de parceiros de acomodação que receberam o prêmio. Confira os destinos mais acolhedores ao redor do país:

Nordeste

Alagoas : Praia do Francês, Porto de Pedras e Maragogi

: Praia do Francês, Porto de Pedras e Maragogi Bahia : Vale do Capão, Praia do Forte e Imbassaí

: Vale do Capão, Praia do Forte e Imbassaí Ceará : Icaraí, Flecheiras e Canoa Quebrada

: Icaraí, Flecheiras e Canoa Quebrada Maranhão : Carolina, Atins e Santo Amaro

: Carolina, Atins e Santo Amaro Paraíba : Jacumã, João Pessoa e Bananeiras

: Jacumã, João Pessoa e Bananeiras Pernambuco : Porto de Galinhas, Fernando de Noronha e Praia dos Carneiros

: Porto de Galinhas, Fernando de Noronha e Praia dos Carneiros Piauí : Barra Grande, Teresina e Parnaíba

: Barra Grande, Teresina e Parnaíba Rio Grande do Norte : Mossoró, Pipa e São Miguel do Gostoso

: Mossoró, Pipa e São Miguel do Gostoso Sergipe : Aracaju e Estância

: Aracaju e Estância Norte

Amapá : Macapá

: Macapá Amazonas : Manaus

: Manaus Pará : Alter do Chão, Belém e Santarém

: Alter do Chão, Belém e Santarém Rondônia : Porto Velho

: Porto Velho Roraima : Boa Vista

: Boa Vista Tocantins: Palmas

Centro-oeste

Distrito Federal : Brasília

: Brasília Goiás : São Jorge, Rio Quente e Anápolis

: São Jorge, Rio Quente e Anápolis Mato Grosso : Chapada dos Guimarães e Cuiabá

: Chapada dos Guimarães e Cuiabá Mato Grosso do Sul: Bonito e Campo Grande

Sudeste

Espírito Santo : Pedra Azul, Itaúnas e Domingos Martins

: Pedra Azul, Itaúnas e Domingos Martins Minas Gerais : Monte Verde, Lavras Novas e Serra do Cipó

: Monte Verde, Lavras Novas e Serra do Cipó Rio de Janeiro : Penedo, Visconde de Mauá e Abraão

: Penedo, Visconde de Mauá e Abraão São Paulo: Brotas, Serra Negra e Cunha

Sul

Paraná : Ilha do Mel, Cascavel e Morretes

: Ilha do Mel, Cascavel e Morretes Rio Grande do Sul : Cambará do Sul, Bento Gonçalves e Santa Cruz do Sul

: Cambará do Sul, Bento Gonçalves e Santa Cruz do Sul Santa Catarina: Pomerode, Guarda do Embaú e Praia do Rosa

