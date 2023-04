Whatsapp: veja o passo a passo para realizar compras no app

Da Redação

Do 33Giga



19/04/2023 | 10:55



A Cielo e o WhatsApp passaram oferecer uma nova funcionalidade: as transações de pessoas para pequenas e média empresas no Brasil.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A nova solução do WhatsApp facilita que o lojista possa apresentar seus produtos, falar com o cliente e receber seu pagamento de forma rápida. Com toda a integração sendo feita pelo mesmo canal de atendimento, o impacto será positivo tanto para o consumidor quanto para o vendedor.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Dessa forma, quem é cliente Cielo vai poder utilizar o aplicativo de mensagens para fazer compras, além da praticidade de usar o app, o passo a passo para as compras é bastante fácil e intuitivo.

Como realizar compras utilizando o WhatsApp?

Passo 1. Faça seu pedido ao lojista

Passo 2. Após receber o pedido enviado pelo estabelecimento, clique em “Ver detalhes”

Passo 3. Na sequência, clique em “Pagar”

Passo 4. Escolha a forma de pagamento e clique em “Continuar”

Passo 5. Na tela seguinte, clique em “Fazer pagamento” e insira sua senha para concluir uma transação

Passo 6. Ao finalizar a transação, a tela mostra que o pedido foi enviado

Passo 7. Os dados do pedido ficam registrados. A transação foi finalizada