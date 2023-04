Scania adota semana de três dias em São Bernardo após quedas nas vendas

Da Redação



19/04/2023 | 09:58



A fábrica da Scania em São Bernardo vai adotar paradas programadas de dois dias por semana, por tempo indeterminado, a partir de 28 de abril, e conceder férias coletivas de 10 dias para os trabalhadores da linha de montagem em 10 de julho. Haverá dispensa de temporários, mas os números não foram divulgados. As medidas buscam adequar o ritmo de produção à demanda de mercado, que tem desaquecido.

As readequações são asseguradas pelo acordo de flexibilidade de jornada, negociado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC com a direção da montadora, que existe desde 2013. A equipe do Diário apurou que a produção na unidade são-bernardense deve se restringir de terça a quinta-feira, com folgas às segundas e sextas-feiras.

Em nota, a empresa atribui as medidas à desaceleração do mercado de caminhões no Brasil e alguns outros países da América Latina, principais destinos da fábrica de São Bernardo. “Estão previstas paradas programadas da operação industrial e a não renovação de parte dos contratos de trabalho temporários”, informou.

O vice-presidente do sindicato e representante dos trabalhadores na fábrica, Carlos Caramelo, ressaltou que as dificuldades enfrentadas no setor de caminhões são reflexos da ausência de uma política industrial nacional e que é preciso cobrar também os governos estaduais e municipais.

“Os trabalhadores sabem a importância deste acordo que assegura empregos e renda. Temos sentido reflexos da ausência de políticas específicas para o setor nos últimos anos. Precisamos de políticas públicas que diminuam o impacto ou que gerem, além de uma cobertura social, trabalho e renda. Tudo isso passa por incentivos à economia, com crédito, linhas de financiamento específicas e, em contrapartida, a garantia de emprego”, afirmou.

O dirigente destacou ainda que com a taxa de juros mantida em 13,75% pelo Copom (Comitê de Política Monetária), os financiamentos ficam mais caros, o crédito mais difícil e os investimentos no País ficam travados. “Quem está à frente do Banco Central não tem compromisso com o País e com os trabalhadores”, criticou o sindicalista, em ataque ao presidente da instituição, Roberto Campos Neto.

A situação, segundo Caramelo, foi agravada pela falta de peças. A Scania conta com aproximadamente 4.500 trabalhadores em São Bernardo. Em torno de 3.000 operam no chão de fábrica.