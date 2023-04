Periféricos gamer estão com descontos especiais no evento HyperX Hot Drop

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



19/04/2023 | 09:55



Está no ar o HyperX Hot Drop, evento local com uma série de promoções especiais dos produtos da marca, com descontos que chegam a 50%. Até 31 de abril, os gamers que quiserem aprimorar seus setup de jogo com periféricos de alto desempenho, incluindo headsets, mouses e teclados, podem aproveitar preços atraentes nos e-commerces da KaBuM!, Kalunga e Magalu. Veja alguns itens que estão em oferta.

