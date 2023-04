Taxas de juros avançam diante de cautela no exterior e com arcabouço no radar

19/04/2023 | 09:41



Após subirem na terça-feira, 18, os juros futuros engatam novamente o movimento de alta, na esteira do dólar e dos yields dos Treasuries, num dia sem um condutor forte para os negócios. A queda dentro do esperado da produção industrial acaba ficando em segundo plano e o investidor acompanha a perspectiva de mais alta de juros nos Estados Unidos em maio.

O mercado também fica atento à tramitação do arcabouço fiscal na Câmara, um importante teste para o governo Lula. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que nesta quarta-feira, 19, será anunciado o nome do relator do texto.

Às 9h10 desta quarta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 subia a 13,29%, de 13,24%, e o para janeiro de 2025 subia para 12,12%, de 11,97% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 avançava para 12,02%, de 11,82% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 ia para 12,33%, de 12,13% na véspera.