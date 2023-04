ARQUIVO PÚBLICO – final Um retorno a 2014. Grande ABC vai a São Paulo. A Lei 8159.

Ademir Medici

“É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação”.

Cf. lei 8159/1991.

Pois é, esta página Memória tem história. Em 2014, levados pela pesquisadora Simone Bello Gimenez, de Mauá, visitamos o Arquivo Público do governo do Estado, acompanhando os amigos da foto e recebidos pelo historiador Marcelo Antonio Chaves. A visita rendeu, e voltamos mais vezes para entrevistar os dirigentes do Arquivo.

As séries traçaram verdadeira radiografia do Arquivo do Estado, aqui em “Memória”. Guardamos as gravações, que nos conduzem aos primórdios da Comissão Técnica dos Arquivos Municipais, mantida pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

Guardamos duas lições das visitas: o Arquivo é a peça mais importante de um órgão público em termos de construção da História. Caso seja desprezado, nada do que acontece hoje irá para a posteridade.

A segunda lição é a legal. A Lei 8159, de janeiro de 1991, obriga a existência do Arquivo Público nos municípios.

Perguntamos na abertura daquelas séries de quase dez anos atrás: como estão os Arquivos Públicos do Grande ABC? A série que hoje termina demonstra que Santo André está no caminho certo. E as demais seis outras cidades?

RECAPITULANDO...

Enquanto a resposta de São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não vem, “Memória” folheia 2014 e coloca aquelas matérias à disposição das sete cidades (quem quiser cópias, é só se manifestar).

Destacamos hoje as manchetes construídas a partir da primeira visita.

1 – O Arquivo ao longo da História (Memória, 27-5-2014).

Lembrava o professor José Sebastião Witter, em 1980, na condição de antigo supervisor do Arquivo do Estado: na condição de ser, provavelmente, a mais antiga repartição do Estado de São Paulo, o Arquivo Público do Estado tinha uma falha muito grande, ao manter apenas a versão oficial dos fatos. Faltava a versão do povo.

2 – Em busca de papeis (Memória, 28-5-2014).

Dizia-nos o historiador Marcelo Antonio Chaves: “Do ponto de vista arquivístico, o documento tem que ser analisado, avaliado e guardado dentro do seu contexto de produção. Muitas vezes o historiador é vítima disso: pega um documento fora do seu contexto de produção e perde muita informação”.

3 – Informação recuperada (Memória, 29-5-2014).

No Laboratório de Conservação do Arquivo do Estado, testemunhamos a recuperação de cada exemplar de jornal impresso do passado. E chamamos aquele laboratório de verdadeiramente milagroso.

4 – Sons e imagens (30-5-2014).

Explicava Andréia Bernardo Silva, do Núcleo de Acervo Iconográfico, que as fotos, álbuns, acetatos (discos), nitratos (filmes, slides), negativos (inclusive de vidros) são conservados dentro de suas características originais, “pois cada detalhe conta uma história”.

SENDO ASSIM...

As matérias prosseguiam. Mais cedo ou mais tarde, voltaremos a elas, inclusive recuperando entrevistas gravadas com os responsáveis de cada área do Arquivo Público do governo do Estado.

VISITA TÉCNICA. Quarta-feira, 14 de maio de 2014. Pesquisadores são fotografados por nós na entrada do Arquivo do Estado: Emiko Nakacima Amendola de Oliveira (Embu das Artes), Nilo Mattos de Almeida (Santo André), Severino Correia Dias (Mauá), Simone Bello (Mauá), José Roberto da Silva (São Bernardo), Marcelo Antonio Chaves (Arquivo do Estado), Dorinha Sponchiato (São Bernardo), Luciana Bomtempo (Rio Grande da Serra), Jorge Magyar (São Bernardo) e Malu Ferreira (Diadema)

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 20 de abril de 1993 – ano 34, edição 8365

PLEBISCITO – Presidencialismo deve vencer, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

PLEBISCITO/TRIBUNA – Ana do Carmo, vereadora de São Bernardo: presidencialismo; Sérgio Walendy, vereador de Mauá: parlamentarismo.

PLEBISCITO/DOCUMENTO – Diário publicava um suplemento completo sobre o plebiscito que aconteceria no dia seguinte.

FUTEBOL – Domingo (17-5-1993), no Bruno Daniel: Santo André 1, América 1; no Anacleto Campanella, São Caetano 2, Olímpia 0.

EM 20 DE ABRIL DE...

1903 – Do correspondente do Estadão em São Bernardo: Adolpho Bastos, comissário do café, retira-se da Estação de São Bernardo, depois de longa temporada, e volta para Santos.

Na despedida, oferece jantar aos amigos Cesário Bastos (senador), Francisco Amaro, Rodolpho Streiff, professor José Franco, Benedicto de Oliveira, Alberto Cardoso Franco, Domingos Martinelli e Saladino Cardoso Franco (o correspondente, futuro prefeito).

NOTA – Não aparecem membros da família Flaquer, o que demonstra a rivalidade política com o correspondente do Estadão e demais citados.

1923 - Inaugurada a primeira emissora de rádio montada no Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, hoje Rádio MEC.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Águas de Santa Bárbara (1868), Caraguatatuba (1857), Cunha (1858) e Paranapanema (1945).

No Rio Grande do Sul: Campestre da Serra, Ipiranga do Sul, Lagoão, Santo Expedito do Sul e Tupanci do Sul.

E mais: Carinhanha (BA), Figueira (PR), Lagarto (SE) e Pesqueira (PE).

Santa Inês de Montepulciano

20 de abril

Fundadora da Ordem Dominicana. Faleceu na Itália, em 1313, aos 43 anos.

Fonte: A. de França Andrade, “Cada dia tem seu santo” (Artpress).

