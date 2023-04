ARQUIVO DE SANTO ANDRÉ – 8 Documentos correntes... ...intermediários... ...e permanentes. E a Tabela de Temporalidade.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



19/04/2023 | 09:23



Posteriormente, André Moro produziu o artigo de hoje. Em linguagem direta, o missivista simplifica os pontos principais que orientam o trabalho do Arquivo Municipal de Santo André, sem se esquecer do saudoso arquivista Durval Heleno, que fez história quando o Arquivo funcionou no térreo 2 do Paço Municipal.

Em homenagem a Durval Heleno, o que pensou e deu vida à documentação andreense.

A novidade de um aplicativo

Texto: André Moro

O Arquivo Municipal é de extrema importância para a história da cidade, pois ele guarda registros e documentos que contam partes da trajetória do município ao longo do tempo.

Esses registros incluem, por exemplo, processos de construção com plantas da década de 1940, como é o caso da reforma da igreja matriz em Ribeirão Pires em 1942, mostrado quando da visita dos pesquisadores ao Arquivo.

A documentação permite entender como a cidade se desenvolveu, quais foram os principais acontecimentos e como a população vivia em diferentes épocas.

Além disso, o Arquivo Municipal é utilizado para fins administrativos, na comprovação de regularidades e direitos, preservação da memória e fortalecimento da identidade da cidade.

No universo do Arquivo estão documentos correntes, intermediários e permanentes. São documentos oficiais, livros de registros contábeis, de profissionais, plantas de construção.

Seguimos as resoluções do Conarc (Conselho Nacional de Arquivos), órgão responsável pelas políticas públicas de Arquivo no âmbito nacional. Uma das resoluções trata da elaboração da Tabela de Temporalidade e da Comissão de Avaliação de Documentos.

Estamos em estudo para fazer a migração do processo de microfilmagem para a digitalização, o que facilitará o acesso e reduzirá a massa documental.

Já estamos com um aplicativo desenvolvido na Prefeitura. O aplicativo está sendo alimentado com as informações de mais de um milhão de processos arquivados, o que facilitará ainda mais a localização e organização.

ILUSTRAÇÃO

Carlos Haukal, do Foto Carlos. Ele fez história no registro fotográfico de Santo André. Manteve estúdios em vários pontos do Centro e, por fim, na Praça Kennedy.

Época – Década de 1940.

Local - Praça do Carmo

Coleção – Dalvira Ribeiro Cangussu.

Acervo - Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa.

NO AR

A íntegra da visita realizada ao Arquivo de Santo André está no DGABC-TV com acesso pelo site do Diário (www.dgabc.com.br), “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e Youtube.

Crédito da foto 1 – Pesquisa e divulgação: Claudia Ferreira

FOTO CARLOS. E seu criador, Carlos Haukal, sorrindo para o futuro que é hoje: o Museu de Santo André preserva um importante acervo do fotógrafo

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 18 de abril de 1993 – ano 34, edição 8364

MANCHETE – político quer mudar partidos.

Líderes das frentes parlamentarista e presidencialista são unânimes em apontar uma ampla reforma partidária como a questão prioritária pós-plebiscito de 21 de abril (de 1993).

O repórter Paulo Carneiro ouviu Orestes Quércia, favorável ao presidencialismo, e Cunha Bueno (monarquia).

A repórter Marina Takishi entrevistou Delfim Netto, favorável ao parlamentarismo.

ETNIA – Libaneses têm clube na região.

Comunidade muçulmana se reúne para manter tradições, festas religiosas e visitam o Líbano todos os anos.

Clube Sultan Yacoub localizava-se na Estrada do Rio Acima, em Riacho Grande, São Bernardo. Foi construída pelos comerciantes do ramo de móveis.

Reportagem: Dojival Vieira e Leonardo Colosso.

EM 19 DE ABRIL DE...

1903 – Do correspondente do Estadão em São Bernardo: os atos da Semana Santa correram este ano nesta Villa com grande pompa, notando-se regular concorrência de fieis a todas as solenidades.

1953 – Tramitava na Assembleia Legislativa um projeto de lei que elevava Santo André à categoria de comarca, ficando sob sua jurisdição os municípios de São Bernardo e São Caetano, mais os distritos de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande (da Serra).

HOJE

Dia do Exército Brasileiros

Dia Interamericano do Índio

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário da cidade de Santo Expedito.

Pelo Brasil: Alto Boa Vista e Barra do Bugres (MT), Camaquã e Rosário do Sul (RS), Maracás (BA) e Vitória do Mearim (MA).

Santo Expedito

19 de abril

Padroeiro dos militares, estudantes e viajantes. Patrono das causas urgentes.

Temos a Paróquia de Santo Expedito em São Bernardo, na Avenida Luiz Pequini, somando o orago com Santa Luzia.

O músico Romeo Tonelo, de Santo André, é o autor do Hino a Santo Expedito.

Fonte: santinho distribuído nas igrejas

Arte: Paulo César Nunes