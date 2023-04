Santo André inaugura aulas de robótica para 10 mil crianças matriculadas no fundamental

Beatriz Mirelle

do Diário do Grande ABC



19/04/2023 | 09:20



A Prefeitura de Santo André anunciou nesta terça-feira (18) o início das aulas de robótica nas escolas da rede municipal. A Secretaria de Educação disponibilizou R$ 8 milhões para contemplar a ação durante todo o ano.

A ação engloba quase 10 mil estudantes dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, o que corresponde a quase 30% dos alunos das escolas públicas da cidade. As aulas acontecem em 64 Emeiefs (Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental) e são ministradas uma vez por semana, com duração de duas horas. Ao todo, 386 professores receberam formação para aplicar os conteúdos.

De acordo com o prefeito Paulo Serra (PSDB), as aulas dessas disciplinas fazem com que os alunos desenvolvam novas habilidades, por instigar o trabalho em equipe, liderança e senso de coletividade. “Queremos proporcionar um ensino que planeje formar esses alunos para que eles se destaquem nas suas profissões. Nos últimos dias, as escolas foram alvo de assuntos que não fazem parte das pautas que devem ser tratadas às crianças. Estamos nos esforçando para trazer mais segurança e reforçar que escola é um lugar importante para a formação e criar vínculos felizes”, destaca. As aulas ainda não serão disponibilizadas em escolas com alunos que possuem deficiência.

A gestão municipal pontua que a empresa SIM Inova Tecnologia e Educação disponibilizará profissionais para acompanhar as etapas de ensino.

“Ensinamos, em toda aula, uma música nova que descreve o que os alunos estavam fazendo. Eles são separados em equipes e cada um tem uma função”, explica Alessandra das Neves Santana, professora da Emeief Cidade Takasaki, onde foi feito o anúncio da Prefeitura. Segundo ela, a instituição já tem as aulas há, pelo menos, três semanas. “Eles reproduzem os projetos, montam os protótipos e fazem a programação. No final da aula, conversamos sobre os resultados e o que pode ser melhorado na próxima semana”, diz a docente.

Segundo o secretário da educação da cidade, Almir Cicote, foram distribuídas 10 mil apostilas com QR Code para que os pais também possam acompanhar em casa as etapas do programa.