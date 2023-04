Obituário - 19 de abril de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



19/04/2023 | 09:16



SANTO ANDRÉ

Marinez Darros Gimenez, 76. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 13. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Izidoro Gulin Pitarello, 72. Natural de Águas da Prata (SP). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sueli Manoel da Silva, 69. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 13. Campo das Oliveira, em Jacareí (SP).

Joveci Pereira de Oliveira, 68. Natural Salinas (MG). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo, Capital. Dia 13, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivaldo Francisco da Silva, 58. Natural de Gameleira (PE). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Paulo Ramos, 58. Natural de Guarulhos (SP). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Motoboy. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fernando Mastrocola, 56. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Vendedor autônomo. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Primo, 56. Natural de Coremas (PB). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Frentista. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosilene Pio Rosa de Oliveira, 52. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Copeira. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reginaldo Martins da Silva, 51. Natural de Santo André. Residia no Sítio Cassaquera, em Santo André. Ajudante geral. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Apolinário da Silva, 49. Natural de Piquet Carneiro (CE). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcelo Pagani, 49. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcio Furtado da Silva, 44. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Comerciante. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Apparecida de Araújo Millan, 94. Natural de Jundiaí (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Ramos Sancho, 93. Natural de Uchôa (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Maria Oliari Pinto, 87. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Wilson Mestri, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Tereza Aparecida de Oliveira Soprano, 78. Natural de Colina (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Maria de Lourdes Glandi Oliveira, 70. Natural de Capão Bonito (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Teófilo Paulino da Silva, 69. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério do Baeta.

Josefa Maria da Silva Santana, 64. Natural de Areia (PB). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Vilma Novais de Souza, 62. Natural de Planalto (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Iris Rodrigues de Souza, 58. Natural de Governador Valadares (SP). Residia no Parque São Bernardo, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Josiani de Souza Santana, 56. Natural do Brejo da Madre de Deus (PE). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 13. Cemitério da Paulicéia.

Maurício Bonon, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Gilvan dos Santos, 48. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Leandro Modesto da Silva, 44. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Oficial de cobrança. Dia 13, em Santo André. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Denise Berto de Oliveira, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Santo André. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Luiz Carlos Castanho Rodrigues, 61. Natural de Guairaçá (PR). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Motorista. Dia 13, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Sebastião Pontes de Andrade, 80. Natural de Apiaí (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Nelson Celitti Junior, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Antônio Edenir Gomes, 74. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.