Bolsas da Ásia fecham em baixa, após balanços dos EUA e ainda repercutindo dados chineses

19/04/2023 | 07:04



As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, 19, após uma série de balanços corporativos mistos dos EUA e enquanto investidores ainda digeriam a recuperação desigual da economia chinesa.

Liderando as perdas na Ásia, o índice Hang Seng teve queda de 1,37% em Hong Kong, a 20.367,76 pontos, pressionado por ações de tecnologia, enquanto o japonês Nikkei caiu 0,18% em Tóquio, a 28.606,76 pontos, e o Taiex recuou 0,62% em Taiwan, a 15.770,47, pontos.

Na China continental, o dia foi de perdas moderadas, de 0,68% do Xangai Composto, a 3.370,13 pontos, e de 0,57% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.126,51 pontos.

Exceção na região asiática, o sul-coreano Kospi garantiu modesto ganho de 0,16% em Seul, a 2.575,08 pontos.

Nesta terça-feira, grandes bancos e empresas dos EUA divulgaram balanços trimestrais com desempenho misto. Bank of America e United Airlines, por exemplo, agradaram com seus resultados. Já os números do Goldman Sachs e da Netflix decepcionaram.

Os dados mais recentes da China, que foram conhecidos no fim da noite de segunda-feira, 17, também continuaram repercutindo na Ásia. O PIB chinês cresceu mais que o esperado no primeiro trimestre, graças em boa parte a um salto nas vendas do varejo em março, mas a produção industrial ficou aquém das expectativas no mesmo mês.

Na Oceania, a bolsa australiana subiu apenas marginalmente nesta quarta, à medida que a força de ações de mineradoras compensou a fraqueza em outros setores. O S&P/ASX 200 teve alta marginal de 0,07% em Sydney, a 7.365,50 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.