Cruzeiro desiste do Mineirão na Copa do Brasil por condições do gramado e traz atacante

18/04/2023 | 20:48



O Cruzeiro gostaria de fazer o jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil, dia 25, diante do Náutico, no Mineirão, para contar com 60 mil vozes empurrando o time. O clube aposta que pode reverter a derrota por 1 a 0 no Recife com o apoio maciço do torcedor. Mas a falta de garantia que o gramado do estádio estará bom na data da partida fez com que a diretoria celeste optasse pelo Independência.

"Por falta de garantias de condições mínimas do gramado para a realização de uma partida de futebol no Mineirão, o Cruzeiro mandará o confronto contra o Náutico, no dia 25 de abril, na Arena Independência", Informou o clube na noite desta terça-feira.

O clube participou de uma reunião com o governo do Estado e com a Minas Arena, consórcio que administra o estádio, e ouviu que seria impossível receber garantia de um gramado em ordem com a realização de mais dois shows nos próximos dias no local. Na verdade, foi informado sobre uma possível piora do piso.

O estádio receberá shows do End Of the World - Kiss, nesta quinta-feira, e do Matuê, no sábado. Seriam apenas três dias, portanto, para tentar recuperar o gramado, o que a Minas Arena já informou ser impossível. O jogo diante do Grêmio, no fim de semana, também não será mais no estádio e, sim, no Independência.

O Cruzeiro já havia aberto mão de jogar no Mineirão por causa das condições contratuais no estádio "não serem vantajosas." Apesar de Ronaldo, dono da SAF do clube, ter dito que o time mandaria todas as partidas do complemento do ano no Independência, o governo mineiro entrou na briga para tentar demover o clube da ideia. Os dirigentes cederam, mas um acordo ainda parece distante.

REFORÇO

Ao mesmo tempo em que lamenta não ter uma casa grande para mandar seus jogos, o Cruzeiro anuncia mais um reforço para a disputa do Brasileirão e da Copa do Brasil. Trata-se do atacante Henrique Dourado, que voltou ao clube com contrato até dezembro.