Vale: produção de minério no 1º trimestre é de 66,74 Mt; avanço de 5,8%

18/04/2023 | 19:41



A produção de minério de ferro da Vale atingiu 66,74 Mt no primeiro trimestre deste ano, avanço de 5,8% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Em relação ao quarto trimestre de 2022, houve recuo de 17,4%, de acordo com relatório arquivado há pouco pela mineradora na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A produção de minério de ferro aumentou devido ao desempenho mais forte no S11D e a melhores condições climáticas em Minas Gerais. A produção do S11D melhorou 1,2 Mt na comparação anual devido ao melhor desempenho do sistema truckless e à instalação de novos britadores em 2022.

Já a produção do Sistema Norte reduziu 2 Mt sobre o mesmo período do ano passado, em linha com o plano da mineradora, em função da menor disponibilidade de ROM, que atingiu 1,665 MT, um avanço de 60,9% na comparação anual, mas redução de 15,2% na sequencial.

No Sistema Sudeste, a produção foi 3,6 Mt maior ante um ano antes, impulsionada pelo aumento da produção de run-of-mine no complexo Mariana e pelo aumento da produção de alta sílica em Brucutu.

A produção do Sistema Sul, por sua vez, aumentou 2 Mt, devido principalmente ao melhor desempenho em Vargem Grande e a maiores compras de terceiros. O resultado foi obtido apesar de um deslizamento de terra que afetou parcialmente a ferrovia MRS - a expectativa é de normalização em maio. O desempenho de ambos os sistemas foi também positivamente impactado por melhores condições climáticas.

A mineradora verificou um gap entre produção e vendas, que foi resultado de restrições de carregamento no Terminal Ponta da Madeira devido ao impacto do período chuvoso na formação das pilhas nos estoques e à manutenção não programada em equipamentos do porto. Também houve impacto do rebalanceamento do supply chain após fortes vendas no quarto trimestre.

A Vale informou que espera compensar esse impacto no segundo semestre, mantendo seu plano anual de vendas inalterado. Para este ano, a companhia projeta uma produção de 310 Mt a 320 Mt de minério.