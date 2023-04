Guardiola usa passado no Bayern para alertar City: 'Mesmo com 3 a 0, não podemos relaxar'

18/04/2023 | 18:35



Pep Guardiola já trabalhou, e muito bem, no comando do Bayern de Munique, o que serve de lição para não achar que o Manchester City já está garantido nas semifinais da Liga dos Campeões após 3 a 0 na Inglaterra. Ao contrário, o treinador espanhol alerta sobre a força do time alemão em sua casa e vê uma reviravolta possível caso sua equipe não jogue concentrada do início ao fim.

"É bom desafiar o Bayern e viajar pela Europa para enfrentar estas equipes fortes, pois há uma década víamos apenas na televisão. É bom estar aqui e tentar chegar à semifinal mais uma vez. E o que você faz para alcançá-la? Seja você mesmo o máximo possível e faça o seu jogo o máximo possível"< pregou o treinador, alertando seus comandados.

"Precisamos ter cuidado com o Bayern de Munique, a gente sabe como eles são difíceis. Apesar dos 3 a 0, não podemos relaxar. E eles (jogadores) não estão relaxados. Eles sentem (o jogo) e sabem que é uma boa equipe", disse o técnico. "Estive aqui no Bayern de Munique e conheço a mentalidade deste clube. Uma reviravolta é possível."

O treinador não quer saber, contudo, de jogar pressão desnecessária no time. E não admite que outras quedas na competição quando eram favoritos ou tinham vantagem atrapalhe nos planos agora.

"Se você pensar apenas no resultado, no que precisa fazer ou no que fizemos no passado, será um grande erro para nós. Temos que fazer o nosso jogo. É assim que temos falado nos últimos dias", afirmou. "Estamos muito focados no que queremos fazer, tentando não apenas controlar o jogo, mas puni-los, tentando fazer gols", revelou.

Guardiola admite que o City terá de se defender na Allianz Arena. Mas garantiu que o torcedor verá bem mais de sua equipe que apenas uma postura retrancada em campo. "Vamos defender, com certeza. Parte do jogo é que você tem que defender, e vamos defender. Mas não entendo uma situação só de vir aqui e defender alguma coisa. Viemos aqui para jogar um jogo de futebol, 11 homens contra 11. E tentaremos fazer melhor que o adversário."